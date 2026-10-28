Costarricense avanza y brilla en famoso programa ‘The Voice’: vea su participación

La cantante costarricense Mila Bouzid brilló en una nueva jornada de The Voice of Germany, certamen en el que selló su clasificación a la siguiente ronda y se adueñó de un reconocimiento especial gracias a su presentación en dúo junto a Emma Powda.
Ambas artistas interpretaron el tema Unholy, de Sam Smith y Kim Petras, en un enfrentamiento que conjugó potencia vocal, sincronía coreográfica y dominio del escenario. La entrega cautivó a la cantante australiana y excoach de The Voice Australia, Delta Goodrem, quien la eligió como la mejor batalla de toda la gala.
El reto no era menor: Bouzid midió fuerzas con Powda, una de las participantes predilectas de la temporada y quien había logrado que los cuatro jueces giraran sus sillas durante las audiciones a ciegas.
Sin embargo, la mentora de ambas, la alemana Shirin David, determinó que el talento de las dos ameritaba su permanencia, garantizando así el pase de la tica a los Teamfights (la siguiente ronda).
Tras el espectáculo, David no ocultó su entusiasmo por el salto cualitativo de la nacional: “Mila, has crecido muchísimo. Has logrado un progreso enorme. Eres una Mila completamente nueva, y eso me llena de orgullo”, manifestó.
A los elogios se sumó Goodrem, impresionada por el balance entre la técnica musical y la calidez del montaje.
“Lo que me encantó fue que crearon un verdadero espectáculo sobre el escenario, y también supieron encontrar sus momentos para demostrar proeza vocal.
“Y aunque se notaba que diseñaron la presentación, aun se sintió creíble, cálido y auténtico. Había mucha verdad en su interpretación. Por eso se me puso la piel de gallina”, comentó la invitada especial.
Y advirtió al resto de participantes: “Pusieron el listón altísimo. ¡Felicitaciones!”.
El veredicto representó, además, una ventaja estratégica para el equipo de David, que se adjudicó un comodín especial de cara a los Teamfights, fase en la cual los concursantes retomarán las presentaciones individuales en busca del boleto a semifinales.
Mila Bouzid, radicada en suelo alemán desde hace unos cuatro años, inició su paso por la competencia televisiva tras convencer en su debut a los jueces Shirin David y Nico Santos en setiembre pasado.