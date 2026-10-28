Costarricense avanza y brilla en famoso programa ‘The Voice’: vea su participación

La cantante costarricense Mila Bouzid brilló en una nueva jornada de The Voice of Germany, certamen en el que selló su clasificación a la siguiente ronda y se adueñó de un reconocimiento especial gracias a su presentación en dúo junto a Emma Powda.

Ambas artistas interpretaron el tema Unholy, de Sam Smith y Kim Petras, en un enfrentamiento que conjugó potencia vocal, sincronía coreográfica y dominio del escenario. La entrega cautivó a la cantante australiana y excoach de The Voice Australia, Delta Goodrem, quien la eligió como la mejor batalla de toda la gala.

El reto no era menor: Bouzid midió fuerzas con Powda, una de las participantes predilectas de la temporada y quien había logrado que los cuatro jueces giraran sus sillas durante las audiciones a ciegas.

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