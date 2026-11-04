Conocida cantante de música country falleció a los 35 años tras luchar contra el cáncer

La cantante Nicole Taylor, vocalista principal del trío estadounidense de música country Taylor Red, falleció a los 35 años. La noticia fue confirmada por sus hermanas, Nika y Natalie Taylor, quienes compartieron un video en TikTok el lunes 2 de noviembre para comunicar la muerte de la artista.

La cantante había sido diagnosticada con cáncer en etapa tres en 2022. Durante el anuncio, sus hermanas recordaron el difícil proceso que atravesó y compartieron algunas de las palabras con las que Nicole enfrentó la enfermedad.

En la publicación, Nika Taylor expresó el dolor de la familia por la pérdida de su hermana y aseguró que esperaban que pudiera superar la enfermedad.

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