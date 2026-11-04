Conocida cantante de música country falleció a los 35 años tras luchar contra el cáncer

La cantante Nicole Taylor, vocalista principal del trío estadounidense de música country Taylor Red, falleció a los 35 años. La noticia fue confirmada por sus hermanas, Nika y Natalie Taylor, quienes compartieron un video en TikTok el lunes 2 de noviembre para comunicar la muerte de la artista.
La cantante había sido diagnosticada con cáncer en etapa tres en 2022. Durante el anuncio, sus hermanas recordaron el difícil proceso que atravesó y compartieron algunas de las palabras con las que Nicole enfrentó la enfermedad.
En la publicación, Nika Taylor expresó el dolor de la familia por la pérdida de su hermana y aseguró que esperaban que pudiera superar la enfermedad.
“Nos duele profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra hermana Nicole Taylor. Sinceramente, pensábamos que encontraría la paz aquí en la tierra, pero ahora está en paz en el cielo”, reveló Nika.
Por su parte, Natalie se refirió a la agresividad del cáncer que enfrentaba la cantante y recordó la manera en que recibió el diagnóstico.
“Era un tipo agresivo. En sus propias palabras, cuando se enteró, fue: ‘Dios usará esto para su gloria’”, agregó Natalie.
La trayectoria musical de Nicole junto a sus hermanas
Nicole integraba Taylor Red, una agrupación de música country que conformó con sus hermanas trillizas idénticas, Nika y Natalie. Las tres, originarias de Hurley, Mississippi, debutaron en 2010 con su primer álbum de estudio, Red Roots.
De acuerdo con Billboard, Nicole ocupaba el puesto de vocalista principal. Además, compartía con sus hermanas la interpretación de instrumentos como el banjo, la guitarra y el violín.
El grupo también ganó visibilidad a través de sus publicaciones en YouTube, donde las tres hermanas aparecían en diferentes videos de contenido humorístico.
Antes de su debut discográfico, en el año 2000, las hermanas Taylor participaron en una serie de comerciales humorísticos de la cadena de comida rápida Sonic.
En esas piezas publicitarias, las integrantes de Taylor Red mostraron la química que compartían como trillizas, una característica que también hacía parte de su presencia como agrupación musical.