Conciertos, teatro y el inicio de la Navidad en Cartago: esta es la agenda cultural del fin de semana

La agenda cultural en Costa Rica, que va del viernes 13 al domingo 15 de noviembre reúne el primer concierto de Gorillaz en el país, el encendido de la iluminación navideña en Cartago, festivales en el Caribe y obras de teatro gratuitas para distintos públicos.

A continuación, repase las principales actividades.

Cartago dará la bienvenida a la Navidad con concierto de Gaviota

Cartago encenderá la iluminación navideña este sábado 14 de noviembre, en una jornada que comenzará al mediodía y tendrá música, presentaciones culturales y actividades para diferentes públicos.

La programación en la Plaza Mayor arrancará a las 12:30 p. m. con la presentación musical Navidad bailable, a cargo de Andrés Madrigal. Durante la tarde participarán Alma Folclórica, Costa Rica Pura Vida y el Grupo Cultural Alma Tica. También habrá un concierto de Erick Sánchez y su orquesta, y un espectáculo de comedia de Juank Galindo.

El acto oficial y el encendido de la iluminación navideña están previstos para las 6 p. m. La jornada continuará con una cimarrona y mascarada, y cerrará a las 7 p. m. con un concierto de Gaviota.

La iluminación abarcará la Plaza Mayor, el Templo Inconcluso de Santiago Apóstol (las Ruinas) y el Palacio Municipal. Las actividades organizadas por la Municipalidad de Cartago son gratuitas.

Cartago tendrá su iluminación navideña este sábado 14 de noviembre. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Gorillaz llegará por primera vez a Costa Rica

La banda británica Gorillaz ofrecerá su primer concierto en Costa Rica este sábado 14 de noviembre, como parte de su gira mundial The Mountain Tour.

El espectáculo está anunciado para las 7 p. m. en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela. El público podrá disfrutar de un recorrido audiovisual por canciones reconocidas del grupo, entre ellas Feel Good Inc. y Clint Eastwood, además de material más reciente.

Gorillaz se presentará por primera vez en Costa Rica. (Eticket.cr)

RIDE Cultural llevará música y tradiciones al Caribe

El Caribe costarricense tendrá tres días de actividades artísticas y culturales con una nueva edición de RIDE Cultural, iniciativa del Ministerio de Cultura y Juventud que llegará del 13 al 15 de noviembre a Sixaola, Suretka, Shiroles y Puerto Viejo.

La programación reunirá música, danza, teatro, exposiciones, talleres y emprendimientos locales, con protagonismo de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El viernes, las actividades se desarrollarán en Sixaola, con presentaciones de agrupaciones culturales, expresiones de danza gnöbe, el Sinem Limón y la Banda Nacional de Limón. También habrá talleres en la Escuela Finca Costa Rica y el Liceo de Sixaola.

El sábado, la jornada llegará a Suretka y Shiroles, donde habrá ceremonias tradicionales, cantoras bribris y talleres de elaboración de canastas, cacao y pintura con plantas. El recorrido concluirá el domingo en Puerto Viejo, con música, poesía, danza, teatro y presentaciones del Sinem Limón y la Banda Nacional de Limón, acompañados de Glenda Halgarson y el Grupo Azúcar.

Las actividades se realizarán en el Mercado Municipal de Sixaola, el gimnasio Pablo Presbere de Suretka, Acomuita en Shiroles y la Casa de la Cultura de Puerto Viejo, entre otros espacios.

El RIDE Cultural se vivirá en Sixaola, Suretka, Shiroles y Puerto Viejo. (MCJ/Cortesía)

15 nuevos talentos llegan al escenario con Sangre lunar

15 estudiantes del Taller Nacional de Teatro culminarán su proceso formativo con Sangre lunar, obra del dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, dirigida por Sergio Masís.

La puesta en escena aborda la violencia sexual y las respuestas de una familia y su entorno ante esa situación. A través de la historia, el montaje plantea preguntas sobre el silencio, las relaciones de poder, la indiferencia y la responsabilidad colectiva.

La producción se presentará en el Teatro 1887 del Centro Nacional de la Cultura (Cenac). Las funciones de este fin de semana serán el viernes 13 de noviembre, a las 7 p. m., y el sábado 14 y domingo 15, a las 5 p. m.

La entrada es gratuita, con reservación al teléfono 8768-8087. La obra está recomendada para mayores de 12 años. El público también podrá aportar voluntariamente juguetes no bélicos y sin envolver para una iniciativa de bien social.

El Teatro 1887 del Cenac recibe la obra teatral 'Sangre lunar'. (cortesía/Cortesía)

Otras actividades:

— Osa Perezosa celebra su sexto aniversario: La marca costarricense de cuidado de la piel festejará seis años de trayectoria con una actividad para sus clientes y seguidores. Osa Perezosa fue fundada por Gigi Garita cuando tenía 15 años y actualmente cuenta con presencia en más de 300 puntos de venta. Fecha y lugar: sábado 14 de noviembre, de 11 a. m. a 3 p. m., en el hotel Real Intercontinental. Entradas dando click aquí: ¢25.000; cupo limitado.

— Cine navideño Cotufas: Proyección de películas con temática navideña al aire libre. Fecha y lugar: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, a las 6 p. m., en Aleste, Curridabat.

— Broadway en Concierto: La Benemérita Banda Nacional de Heredia, bajo la dirección de Mario Gamboa Meza, ofrecerá un recorrido sinfónico por musicales como La novicia rebelde, West Side Story, Los miserables, Wicked y El fantasma de la ópera, con cantantes invitados y jóvenes artistas. Fecha y lugar: sábado 14 de noviembre, a las 7 p. m., en el Teatro Nacional de Costa Rica, San José. Entradas: consultar disponibilidad en la boletería del teatro.

— Telón de Ilusiones: Espectáculo familiar del Grupo Tiquicia que combina tradición, creatividad y diversión para públicos de todas las edades. Fecha y lugar: sábado 14 y domingo 15 de noviembre, a las 5 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar, San José. Entradas: ¢10.000; reservaciones al 8340-5832.

— XI Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional: La agrupación ofrecerá el penúltimo programa de su Temporada Oficial 2026, bajo la dirección invitada de Pedro Oliveira Neves y con Fernando Muñoz del Collado como solista en el violín. Fecha y lugar: 15 de noviembre, a las 10:30 a. m., en la sala principal del Teatro Nacional de Costa Rica, San José. Entradas: disponibles mediante la boletería del teatro.

— Ca7riel & Paco Amoroso: El dúo argentino llegará a Costa Rica con un espectáculo que mezcla trap, funk, rock y electrónica, además de su característico sentido del humor. Fecha y lugar: 15 de noviembre en Parque Viva, ubicado en la Guácima, Alajuela. Evento exclusivo para mayores de 18 años. Entradas: disponibles en eticket.cr.

CA7RIEL y Paco Amoroso se presentarán en Costa Rica este domingo 15 de noviembre como parte de su gira Free Spirits World Tour. (CA7RIEL y Paco Amoroso se presentarán en Costa Rica este domingo 15 de noviembre como parte de su gira Free Spirits World Tour. )

— La Media Docena en vivo: El grupo humorístico costarricense regresará al escenario con una presentación plagada de ocurrencias. Fecha y lugar: 15 de noviembre, en el Teatro Espressivo, Momentum Pinares, Curridabat. Entradas: información y reservaciones por WhatsApp al 6360-9158.

— Chamaco: Obra del dramaturgo cubano Abel González Melo, dirigida por Roberto Bautista Díaz. Este thriller social parte de la muerte de un joven en un parque, explorando secretos, conflictos familiares, discriminación y desigualdades. Fecha y lugar: Disponible hasta el 22 de noviembre en el Teatro de la Aduana Alberto Cañas, San José. Entradas: ¢8.000 general y ¢4.000 para estudiantes y ciudadanos de oro. Disponibles en boleteria.teatromelico.go.cr. Clasificación: mayores de 18 años.

— 24.º Tour de Cine Francés: Muestra que reúne siete películas del cine francés contemporáneo. Durante este fin de semana se proyectarán El crimen del 3.er piso, Me encontraste y El camino. Fecha y lugar: 13, 14 y 15 de noviembre en complejos participantes de Cinépolis en Costa Rica. Entradas: en la página web del cine.