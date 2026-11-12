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Conciertos, teatro y el inicio de la Navidad en Cartago: esta es la agenda cultural del fin de semana

Conozca los horarios, lugares y precios de las actividades que puede disfrutar este 13, 14 y 15 de noviembre

La agenda cultural incluye históricos conciertos, actividades para toda la familia y la inauguración de la navidad.
La agenda cultural incluye históricos conciertos, actividades para toda la familia y la inauguración de la Navidad. cortesía
Fiorella Montoya