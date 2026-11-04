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Con el retorno a la raíz y la herida del migrante: Así suena ‘Fulanito’, de Pedro Capó

En una conversación con La Nación, el cantautor puertorriqueño reflexiona sobre los 22 años que vivió lejos de su tierra

La última vez que Pedro Capó se presentó en Costa Rica fue el 28 de junio de 2025 en Pepper Club, Curridabat,
La última vez que Pedro Capó se presentó en Costa Rica fue el 28 de junio de 2025 en Pepper Club, Curridabat, Alejandro Gamboa Madrigal
Valeria Yuliana Arce Orozco

Pedro Capó presentó oficialmente Fulanito, su nuevo álbum de estudio editado bajo el sello Sony Music Latin. La producción, compuesta por 11 temas, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y, tras el ciclo de La Carretera (2025), marca el inicio de una etapa decisiva en la carrera del cantautor puertorriqueño.

Más que un simple estreno en el calendario discográfico, este lanzamiento representa para el artista el cierre de una fase migratoria de más de dos décadas y el regreso definitivo del artista a su tierra natal.

Concebido desde la introspección y el homenaje sonoro a la isla, el álbum surge como una radiografía de la resiliencia humana, donde Capó recurre a la figura de un personaje anónimo para ponerle voz a las despedidas, los tropiezos y la búsqueda constante de pertenencia.