Colaboradora clave de Teletica cierra ciclo tras casi cuatro décadas en el canal

Tras 39 años de trayectoria continua en Televisora de Costa Rica, la abogada Nuria Castro Padilla dejará su labor cotidiana en Teletica mañana viernes 30 de octubre.
Castro, quien se consolidó a lo largo de casi cuatro décadas como una de las figuras clave detrás de cámaras en el área de Relaciones Públicas de Canal 7, se había acogido a su jubilación tras el fin de la pandemia. No obstante, se mantuvo al frente de las iniciativas de Relaciones Comunitarias de Acción Social de la empresa a medio tiempo.
A pesar de cerrar su etapa formal, la funcionaria no se desvinculará por completo de la televisora de La Sabana, pues continuará asistiendo un día por semana para apoyar el proyecto de Voz Institucional y las acciones de proyección comunitaria.
En conversación con La Nación, Castro contó que su historia en la empresa comenzó a los 24 años, cuando empezó a trabajar estrechamente con una de las fundadoras del canal.
“Tuve el privilegio de estar cerca de doña Olga Cozza desde que tenía 24 años. Ella no solo me enseñó a desarrollar programas de incentivos a empleados, proyección a la comunidad y la responsabilidad social empresarial, siempre he dicho que ella ha sido su mayor promotora, mucho antes de que se hablara de esto, también me transmitió su filosofía de vida: darle a Dios el primer lugar en todo”, recordó Castro.
“Ella siempre ha dicho que cuando quedó viuda puso la empresa en las manos de Dios y quiso seguir con el sueño de su esposo al obtener la primera licencia de televisión en Costa Rica.
“Doña Olga también me enseñó a valorar las cosas simples de la vida, los paisajes, los animales, las tradiciones costarricenses. Es muy solidaria y generosa. En Teletica todos los empleados la queremos sinceramente”, añadió la abogada.
En los últimos años, su enfoque se centró en el brazo social de la compañía, articulando apoyo con parroquias, asociaciones de desarrollo y proyectos educativos como el concurso Mi cuento fantástico.
“Dada nuestra amplia cobertura nacional, llegamos a muchas familias para promover buenas noticias”, aseveró.
Al mirar hacia atrás, Castro reconoce que la mayor huella queda en los pasillos de La Sabana: “Lo que más extrañaré será convivir con la gente que trabaja en Teletica, esos muchachos jóvenes y adultos jóvenes que están haciendo carrera en la televisión; es lindo ver cómo se van superando”, manifestó.
Ahora, la abogada dedicará sus días a sus pasatiempos personales.
“Voy a nadar dos veces por semana y hago ejercicio en un gimnasio. Así que en esta nueva etapa lo complementaré con cursos que hace tiempo quiero llevar: de literatura, de ópera y el cultivo de orquídeas, que me encantan”, detalló.