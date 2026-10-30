Colaboradora clave de Teletica cierra ciclo tras casi cuatro décadas en el canal

Tras 39 años de trayectoria continua en Televisora de Costa Rica, la abogada Nuria Castro Padilla dejará su labor cotidiana en Teletica mañana viernes 30 de octubre.

Castro, quien se consolidó a lo largo de casi cuatro décadas como una de las figuras clave detrás de cámaras en el área de Relaciones Públicas de Canal 7, se había acogido a su jubilación tras el fin de la pandemia. No obstante, se mantuvo al frente de las iniciativas de Relaciones Comunitarias de Acción Social de la empresa a medio tiempo.

A pesar de cerrar su etapa formal, la funcionaria no se desvinculará por completo de la televisora de La Sabana, pues continuará asistiendo un día por semana para apoyar el proyecto de Voz Institucional y las acciones de proyección comunitaria.

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