Hay por ahí una expresión del filólogo alemán August Wilhelm von Schlegel (1767 - 1845), quien afirma que cuanto más prosaico resulta un discurso, más pierde su acentuación musical y no hace sino articularse con sequedad. No me cabe duda que Pokémon: Detective Pikachu es película ingratamente reseca en términos narrativos y en el manejo del lenguaje fílmico.