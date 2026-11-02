Christy Marín llora con dolor la muerte de un ser querido: ‘Fue mi mentor’

La experta en protocolo Christy Marín sufrió este lunes 2 de noviembre la dolorosa muerte de un ser muy querido, su amigo Enrique González, quien fuera un referente de los concursos de belleza en Costa Rica.

La propia Marín confirmó el fallecimiento por medio de una publicación en sus redes sociales, donde recordó que González fue quien le dio su primera oportunidad de participar en un certamen cuando ella era una jovencita.

En entrevista con La Nación, comentó que ella y su amigo mantenían una relación profunda desde hace tres décadas, cuando lo conoció por casualidad. Narró que ella estaba en una repostería y Enrique entró, la vio y le propuso participar en un concurso.

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