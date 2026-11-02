Christy Marín llora con dolor la muerte de un ser querido: ‘Fue mi mentor’

La experta en protocolo Christy Marín sufrió este lunes 2 de noviembre la dolorosa muerte de un ser muy querido, su amigoEnrique González, quien fuera un referente de los concursos de belleza en Costa Rica.
La propia Marín confirmó el fallecimiento por medio de una publicación en sus redes sociales, donde recordó que González fue quien le dio su primera oportunidad de participar en un certamen cuando ella era una jovencita.
En entrevista con La Nación, comentó que ella y su amigo mantenían una relación profunda desde hace tres décadas, cuando lo conoció por casualidad. Narró que ella estaba en una repostería y Enrique entró, la vio y le propuso participar en un concurso.
“Enrique me cambió la vida, fue de esas personas que llegan en un momento y te cambian el rumbo para bien”, comentó Marín al recordar que cuando ganó la corona de Señorita Costa Rica Intercontinental en 1994, ahí comenzó su camino en el protocolo, lo que a la postre se convertiría en su trabajo.
La relación de ambos fue tan intensa que el experto en concursos de belleza fue el padrino de matrimoniode Christy. “Fue mi mentor”, dijo Marín mientras lloraba de tristeza.
Marín explicó que ella y su amigo mantenían comunicación diaria, pero que desde hace varios días no respondía las llamadas a su teléfono, así que se dio a la tarea de buscarlo de otra forma. Fue ahí cuando una vecina le comentó que a González lo llevaron al hospital el viernes, donde permaneció internado hasta su fallecimiento este lunes.
González tenía 80 años y no padecía de alguna enfermedad, contó Marín. Hasta el momento no hay detalles de las honras fúnebres de González.