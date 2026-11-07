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Viva

Chileno viste de gala los éxitos de Luis Miguel, Cristian Castro y David Bisbal en un concierto con músicos costarricenses

El artista Luis Pedraza se une a la Orquesta Universal con temas como ‘La incondicional’, ‘Esta ausencia’ y ‘Yo quería’ en formato sinfónico

Luis Pedraza
El cantante Luis Pedraza, invitado de la Orquesta Universal al concierto 'Voces inmortales' fue el ganador de 'The Voice Chile' en el 2015. Cortesía
Jessica Rojas Ch.