Chileno viste de gala los éxitos de Luis Miguel, Cristian Castro y David Bisbal en un concierto con músicos costarricenses

La incondicional, Nunca voy a olvidarte o Ave María. Luis Miguel, Cristian Castro o David Bisbal. Todo va a sonar en un concierto sinfónico especial que presentará la Orquesta Universal con el artista chileno Luis Pedraza, quien llegará a Costa Rica para llevar al público por un viaje emocional en el espectáculo Voces inmortales, que se presentará en el teatro Melico Salazar.

El recital, que se efectuará los días 12 y 13 de noviembre, es un homenaje a estos grandes artistas de la música romántica en español, cuyos éxitos serán interpretados por la voz del suramericano y el acompañamiento de más de 20 músicos en escena.

“Costa Rica es uno de los países que siempre he querido visitar. Es un sueño para mí”, manifestó Pedraza en entrevista virtual con La Nación.

Para el artista, compartir tarima con músicos ticos es un acontecimiento muy importante en su carrera, pues aunque acumula dos décadas de recorrido musical, esta es la primera vez que presentará un espectáculo con una formación sinfónica.

“Compartir con la Orquesta Universal, créeme que es un honor”, comentó.

En agosto, la Orquesta Universal acompañó a Yandel en su concierto sinfónico en Costa Rica. (David Chacón/Archivo)

Pedraza llega a nuestro país con mucha experiencia, pero con un desafío muy importante, ya que, más allá de cantar canciones muy conocidas, tendrá que acercarse a las interpretaciones de tres figuras que poseen características vocales muy particulares, especialmente por sus registros agudos. Además, explicó que su presentación no será una imitación, sino que pondrá su estilo a estos grandes éxitos, sin perder de vista las cualidades de cada artista a los que rendirá tributo.

El chileno reconoció que existe una dificultad técnica al interpretar temas que el público identifica inmediatamente con sus artistas originales, por lo que su objetivo será conservar la esencia de las canciones sin renunciar a su personalidad como cantante. “Hay que buscar el equilibrio perfecto para darle a la gente lo que quiere escuchar”, afirmó.

Entre sus canciones favoritas de los artistas homenajeados mencionó Tengo todo excepto a ti y La incondicional, de Luis Miguel; Esta ausencia, de David Bisbal, y Yo quería, No podrás y Nunca voy a olvidarte, de Cristian Castro.

Luis Pedraza y más de 20 músicos costarricenses presentarán el concierto sinfónico, en el teatro Melico Salazar. (Cortesía)

El acompañamiento orquestal será otro de los grandes atractivos de la producción. Para Pedraza, escuchar estas canciones pop y románticas, vestidas con arreglos sinfónicos, representa un lujo y una oportunidad de recuperar una sonoridad que admira profundamente.

Un espectáculo para recordar

Arnoldo Castillo, representante de la Orquesta Universal, explicó durante la entrevista que el formato orquestal requiere una preparación especial junto con el cantante invitado. Los ensayos permitirán ajustar detalles de las interpretaciones, las partituras y las particularidades de cada canción para que Pedraza se sienta cómodo en el escenario.

Más allá de las exigencias técnicas, el chileno espera que las dos presentaciones se conviertan en un encuentro de emociones compartidas.

“Va a ser un viaje de canciones, vamos a recordar. Les puedo prometer que, más allá de escuchar estas grandes canciones, creo que vamos a vivir todos, me incluyo, una gran experiencia”, expresó Pedraza, quien fue el ganador del programa The Voice Chile, en el 2015.

Las entradas para estos conciertos están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son: