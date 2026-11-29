La provincia de Cartago llena sus calles de música y espíritu decembrino este sábado 28 de noviembre con la celebración gratuita Cartago, Ciudad de la Navidad, organizada por el gobierno local en dos bloques principales a lo largo del día.

La jornada inició a las 10:00 a. m. con un pasacalles en el que participan 19 delegaciones entre bandas estudiantiles, grupos folclóricos, academias de danza y funcionarios municipales.

Por la noche, comenzaron los desfiles principales, los cuales reúnen a más de una veintena de bandas de marcha, carrozas, clubes de motores y agrupaciones de animación, todo esto ante el asedio de una lluvia que se mantiene constante.

A continuación, algunas postales capturadas por el fotógrafo José Pablo Retana.

Así se vive el Festival Cartago Ciudad Brilla 2026. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

Parte del ambiente del Festival Cartago Ciudad Brilla 2026. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

La música abunda en el pasacalles. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

Santa Claus no podía faltar a la cita. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

Mucha música para recibir la Navidad en Cartago. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

El grinch también tomó protagonismo. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)