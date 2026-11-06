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Viva

Cantante que dará concierto en Costa Rica sufrió fuerte golpe en pleno espectáculo (video)

La artista fue impactada con un celular en el rostro y debió ser atendida por su equipo de producción

Concierto de Mon Laferte martes 23 de abril en el Estadio Nacional.
Mon Laferte se presentó hace dos años en el Estadio Nacional. Cortesía Sergio Céspedes Esquivel

Fiorella Montoya y El Universal