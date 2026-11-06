Cantante que dará concierto en Costa Rica sufrió fuerte golpe en pleno espectáculo (video)

Mon Laferte se vio obligada a interrumpir de forma repentina su espectáculo en Las Vegas, luego de que una asistente le lanzó un teléfono celular directo al rostro. La cantante chileno-mexicana debió retirarse del escenario para ser revisada cerca de su ojo izquierdo, antes de continuar con la velada.

En redes sociales se ha viralizado un video del momento en que la artista recibió el impacto del aparato, el cual fue lanzado por una de las asistentes al evento, realizado en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort.

Tras el golpe, la cantante se llevó la mano a la zona afectada y caminó hacia la parte trasera del escenario, donde la esperaba parte de su equipo. Mientras tanto, su cuerpo de baile y los músicos continuaron interpretando el tema Amárrame.

De acuerdo con TV Azteca, Laferte recibió atención y más tarde regresó para continuar con el espectáculo. Hasta el momento, se desconoce si sufrió alguna lesión grave.

Concierto de Mon Laferte será el 5 de diciembre en Costa Rica. (Cortesía Sergio Céspedes Esquivel)

El incidente, además, provocó la molestia de algunos asistentes, quienes comenzaron a abuchear y pidieron que la persona que lanzó el teléfono fuera retirada del lugar. Personal de seguridad la escoltó hasta la salida.

La cantante continúa recorriendo distintas ciudades con su gira Femme Fatale Tour, que incluye a Costa Rica con su concierto en Parque Viva, el 5 de diciembre.

Femme Fatale es su noveno álbum de estudio, lanzado en 2025 por Sony Music Latin. El anuncio de la gira contempló presentaciones en distintas ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Posterior a las celebraciones navideñas, la intérprete retomará sus actividades en enero de 2027 con conciertos programados en Madrid, París, Bruselas, Estocolmo, Berlín y Londres.