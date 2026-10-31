Cantante de regional mexicana sufre la muerte de su bebé de meses; artista envió un doloroso mensaje desde el funeral

El cantante El Komander, famosa voz del género regional mexicano, confirmó la muerte de su bebé de pocos meses de nacido. La lamentable noticia la dio este viernes 30 de octubre con un comunicado en sus redes sociales.

“Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”, manifestó la familia en la publicación. El mensaje estaba acompañado por una fotografía del artista sosteniendo a su hijo en brazos.

De acuerdo con Infobae, hasta el momento los familiares no han revelado las causas del fallecimiento del bebé.

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