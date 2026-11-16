Ca7riel y Paco Amoroso convirtieron a Costa Rica en su clínica de espíritus libres

Ca7riel (Catriel) y Paco Amoroso viven el mejor momento de su carrera. El jueves 12 de noviembre ganaron tres Latin Grammy, entre ellos el de mejor canción pop/rock por Hasta Jesús tuvo un mal día, y el jueves 19 una de sus canciones sonará en Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado de la década. Justo en medio de esa semana espectacular, la dupla argentina visitó por segunda vez a sus fans de Costa Rica, el domingo 15 de noviembre, en Parque Viva.

El hilo del concierto es una parodia del mundo del bienestar. La voz del músico Sting, en un sorprendente español, anuncia la inauguración de una clínica holística de rehabilitación para famosos hastiados de la fama: el Free Spirits Wellness Center, de donde toman su nombre el álbum conceptual y la gira. El dúo argentino ingresa en esta clínica, donde deberá confrontar las inseguridades y los despilfarros que surgieron de su vida como músicos de éxito internacional.

Sanación física y mental

A las 7:30 p. m. finalizó el telonero nacional Mau Madriz. Entonces se iluminó en el escenario una enfermera jorobada que tiene a Ca7riel y Paco confinados en sillas de dentista, sacudiéndose en una danza de espasmos. Abren con No me sirve más, canción sobre conseguir todo lo soñado para descubrir que la abundancia material no causa realización personal. Por ello, ambos cantantes visten ropas brillantes y extrambóticas, pero dispares y sin sentido de la moda. Para iniciar el viaje de sanación, empiezan a desprenderse de sus ropas. Paco se quita la camisa y los pantalones cortos, y su cuerpo tatuado desata los gritos del público. Ca7riel queda solo en una camisa negra sin mangas y pantalón negro.

Siguen con Nada nuevo, que gira en torno al miedo a quedarse sin ideas bajo la presión de la fama y la falta de innovación en la industria musical, donde todo es derivativo de lo que ya se hizo antes.

Ca7riel y Paco Amoroso en el concierto parte del tour 'Free Spirit' en Parque Viva. (David Chacón/Parque Viva)

El escenario se tiñe de anaranjado con Ay, ay, ay, una canción sobre la adicción al sexo. Ambos pibes giran toallas beige mientras todo el sector Golden Circle baila extasiado al ritmo de las letras explícitas. Al fondo, Ca7riel se arrodilla a rezar y una enfermera le entrega en brazos otra toalla que, al abrirse, revela un bebé de plástico del que se deshace al instante.

La clínica se vuelve gimnasio con Muero, sobre el agotamiento extremo producto del desgaste físico y mental de una vida llevada a un ritmo insostenible. Paco marcha como un militar y Ca7riel salta la cuerda. Después vienen las mancuernas, una especie de aeróbicos y, con dos cuerdas de batalla, un crossfit improvisado. Ca7riel, convertido en profesor de educación física, ordena a todos brincar. Con esta pieza hicieron alarde de su excelente condición física, mientras que la letra hablaba de estar al borde del colapso.

En medio de la canción, el micrófono de Paco deja de sonar. Un asistente le trae uno de repuesto que Paco le arrebata.

Volviendo a las sillas y cubiertas de electrodos, interpretan Mi diosa, sobre la vida nocturna, el deseo y relaciones sin compromiso. La canción dio paso a #Tetas, una sátira a la superficialidad y las operaciones estéticas.

Sigue Hasta Jesús tuvo un mal día, que nació como colaboración con Sting, quien representa la sanación física y espiritual a través de su clínica de bienestar holístico. El tema fue introducido por un video acelerado, un guiño a la cultura del brainrot y a la escasa capacidad de atención.

Ca7riel y Paco Amoroso presentaron un concierto fuera de lo normal en Costa Rica. (David Chacón/Parque Viva)

Luego llegan Impostor sobre sentirse que no merecen su éxito actual, con frases como “yo no sé ni cantar y yo no sé ni rapear” y la melancólica Vida loca sobre cumplir los sueños que se construyeron junto a otra persona, pero sin que esta siga siendo parte de la vida.

Segunda sesión: regresión y spa

La voz de Jack Black abre Goo Goo Ga Ga, sobre añorar la simpleza de la vida infantil sin preocupaciones, donde la infantilización funciona como terapia. Siguen Reforro, que repite los temas de cumplir los sueños a un costo personal, y El día del amigo, dedicada a la amistad que une a ambos desde la infancia. Para esta última regresan a las sillas con toallas en la cabeza.

En Baby Gangsta se ponen mascarillas faciales mientras la canción se vuelve cada vez más suave y melódica. Amino rompe la calma con un estallido de persecución y toques de freestyle: Paco canta con la garganta, al estilo del metal, género musical del que Ca7riel tiene una banda aparte llamada Barro.

La dupla de canciones Mi deseo / Bad Bitch son piezas de cada artista que suelen cantar seguidas en los conciertos. Empezando por la parte de Paco, la segunda parte abre con un grito de metal de Ca7riel, que usa una mascarilla facial como antifaz. Después muestra su lado más rockero en un extenso solo de guitarra que enloquece al público.

Esta fue la segunda visita de Ca7riel y Paco Amoroso a Costa Rica. (David Chacón/Parque Viva)

En Todo Ray! las luces se vuelven moradas y el ritmo es puro rock. Paco parece el hombre invisible, con gafas negras sobre un rostro envuelto en toallas y mascarillas. Los dos describen sus dolencias, bruxismo e insomnio, pero están a todo ritmo. Con Cosas ricas descubren sus rostros y cantan con una coreografía letárgica.

El alta médica

Llega El único, su canción más popular. Ellos lo saben y dejan el coro en manos del público: “We been fucking the same girl”. Al final, Paco patea con fuerza el vidrio que protege la batería, momento en el que Sting confirma que han terminado su sanación espiritual.

Pero el alta no apaga el desenfreno. En La que puede, puede, Ca7riel se quita la camisa y los bongos marcan un ritmo tribal; ambos bailan como poseídos mientras cantan sobre los excesos que ahora pueden costearse. La transmisión en pantallas es igual de frenética: alterna cinco planos distintos a velocidad epiléptica.

En Coca-Cola, el escenario queda en negro y solo Ca7riel, con una guitarra eléctrica triangular, exhibe su pasión por el metal con un grito profundo. Paco canta al frente sobre tomar Coca-Cola con Diego Maradona, mientras caen chispas y Ca7riel toca la guitarra con una habilidad impresionante, que obliga a recordar que es egresado como maestro de música. Es un frenesí que termina con un grito gutural y la guitarra en alto, como un ídolo.

Ha Ha baja el pulso con una balada, homenaje a Palito Ortega y su canto a la felicidad. Ca7riel, en el centro, va sin camisa y con pantalón baggy. El juego de luces estalla en chispas y colores que se refractan en el humo.

Lo quiero ya habla sobre ambición desmedida y la incapacidad de quedar satisfecho. El escenario se enciende por completo de color rojo, los láseres juegan y suena una música ritual de inspiración asiática. Todo el público salta junto a los pibes; los ritmos escalan hasta sentirse en la caja torácica. Ca7riel alza las manos como en alabanza y el público queda bajo su control.

Ca7riel y Paco Amoroso provocaron el frenesí entre el público costarricense que se reunió para verlos en Parque Viva. (David Chacón/Parque Viva)

Todo ese misticismo se rompe con Culo con caca (caca con culo, continúa la letra). Una canción necesaria para recordar la verdadera intención bromista de estos artistas. Mientras Paco menea el trasero, rollos de papel higiénico vuelan por el escenario y entre el público. Las luces vuelven a un tono aguamarina, en pleno absurdo.

Los láseres azules cortan el humo y crean patrones psicodélicos. Ambos, descamisados, siguen la fiesta: a Ca7riel le ajustan el pantalón y el micrófono, y le da una nalgada a Paco. Y en un instante, Ca7riel se lanza al público, que lo sostiene unos instantes hasta que se hunde y queda patas arriba, y la seguridad debe sacarlo. Regresa con una camiseta del equipo argentino Boca.

Despedida

Con Himno del mediocre se avecina la despedida; todos los músicos de apoyo pasan al frente. El público mueve los brazos al unísono al compás de su alegre melodía derrotista, un himno a la mediocridad. Sin que el concierto haya terminado, ya atrás están desmontando el equipo y hasta un operario limpia el escenario con un trapeador, pero ellos siguen hasta el último minuto.

“Gracias, Costa Rica. ¡Te amo!“, dicen. Ca7riel lanza la camiseta del Boca. Piden que griten primero las mujeres, luego los hombres y después todos juntos. Paco baja a primera fila a tomarse fotos antes de salir. Los dos se van, pero el público seguirá bailando por un buen rato.