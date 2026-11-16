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Viva

Ca7riel y Paco Amoroso convirtieron a Costa Rica en su clínica de espíritus libres

Los artistas conquistaron Parque Viva con su álbum conceptual sobre los excesos de la fama, el cual combina trap, metal y humor absurdo

CA7RIEL & Paco Amoroso
CA7RIEL & Paco Amoroso llegaron a Costa Rica después de triunfar en los Latin Grammy. David Chacón/Parque Viva
Sebastián Cobb Araya