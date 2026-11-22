Brian May, guitarrista de Queen, la emblemática banda británica de rock, emprendió un proyecto de conservación ambiental en el sur de Inglaterra: transformar antiguos terrenos agrícolas en un bosque para proteger la vida silvestre.

El músico compró una propiedad de unas 63 hectáreas cerca de Bere Regis, en el condado de Dorset, y la convirtió en May’s Wood, una reserva natural privada donde plantó árboles y arbustos autóctonos.

Posteriormente, amplió la propiedad hasta alcanzar 127 hectáreas.

La iniciativa comenzó en setiembre de 2013 con una jornada de siembra en la que participaron vecinos y escolares. Según informó la BBC, día se plantaron alrededor de 600 ejemplares y May colocó el primer roble del futuro bosque.

El proyecto, además, contó con el respaldo de Save Me Trust, organización fundada por el guitarrista para promover la protección animal y la conservación de los hábitats naturales.

Más de 100.000 árboles para recuperar la fauna

Durante los primeros años, May y sus colaboradores incorporaron especies como robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres y nogales. También habilitaron praderas con flores silvestres para favorecer la presencia de abejas, mariposas y otros polinizadores.

El proyecto alcanzó los 101.000 árboles y arbustos plantados en 2023, cuando cumplió una década, según publicó La Nación Argentina.

El propósito de May era recuperar las condiciones necesarias para que distintas especies silvestres encontraran alimento, refugio y espacios para reproducirse.

En una publicación sobre el proyecto, Infobae detalló que la recuperación de la vegetación favoreció la presencia de insectos, aves y pequeños mamíferos. Las praderas con flores silvestres también ofrecen alimento a abejas y mariposas.

En el sitio web de Brian May hay fotografías del terreno y de las jornadas de siembra, así como imágenes actuales de May’s Wood, que muestran cómo luce el bosque más de una década después del inicio del proyecto.

En los terrenos donde antes predominaban los cultivos y la actividad ganadera, ahora crecen árboles nativos y flores silvestres. Algunas áreas incluso permanecen fuera del alcance de los visitantes para que las aves puedan anidar tranquilamente, según informó OkDiario.