Brandon ‘Bug’ Hall, Alfalfa de ‘Los pequeños traviesos’, pide ayuda económica ante la llegada de su sexto hijo

Brandon “Bug” Hall, recordado por interpretar a Alfalfa en la película Los pequeños traviesos (The Little Rascals), recurrió a una campaña de recaudación de fondos por Internet para solicitar ayuda económica, pues está próximo a convertirse en padre por sexta ocasión y necesita resolver varios gastos antes de la llegada del bebé.

El actor vive con su esposa, Jill DeGroff, y sus cinco hijos en una caravana en una zona boscosa, donde llevan una vida alejada de las comodidades urbanas, pero su nombre dio de qué hablar en redes porque a través de GoFundMe, explicó que, aunque están contentos con su nuevo hogar, todavía enfrentan dificultades para contar con los servicios y recursos necesarios.

“Estamos todos encantados de estar donde estamos, e incluso estamos disfrutando de la vida rústica, pero falta menos de un mes para el sexto bebé, y realmente necesito ayuda para ultimar los detalles antes de su llegada”, escribió.

Entre sus necesidades mencionó un cobro inesperado por la conexión eléctrica, la compra de propano para mantener funcionando su caravana y el pago de facturas telefónicas atrasadas; su intención, dijo, es resolver estos pendientes durante las próximas dos semanas, antes del nacimiento de su hijo.

“Los tiempos son difíciles. No merezco más ayuda que nadie, pero les pido, por caridad, que ayuden en lo que puedan”, expresó.

La campaña, titulada Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six, tenía una meta inicial de dos mil dólares, pero consiguió superar los ocho mil 800 dólares, de acuerdo con el reporte de TMZ.

Brandon Bug Hall con su familia. El actor solicitó a GoFundMe ayuda para cubrir gastos básicos antes del nacimiento de su bebé.

Brandon “Bug” Hall con su familia. El actor solicitó a GoFundMe ayuda para cubrir gastos básicos antes del nacimiento de su bebé. (El Universal/Cortesía)

De estrella a vida alejada de Hollywood

Brandon Hall nació el 4 de febrero de 1985 en Fort Worth, Texas, y alcanzó la fama durante su infancia gracias a su participación en “Los pequeños traviesos”, película de 1994 en la que interpretó a Alfalfa, uno de los personajes más recordados de la comedia infantil.

Su actuación le permitió convertirse en uno de los rostros infantiles reconocibles de aquella década y obtener un premio Young Artist Award; posteriormente, participó en películas como El gran verde (1995), Los tontos (1996) y Cariño, nos hemos encogido (1997), además de prestar su voz para un personaje de la cinta animada Hércules, de Disney.

Durante su juventud y adultez también consiguió apariciones en series como CSI, Charmed, Mentes criminales y 90210; en 2013 se convirtió al catolicismo y comenzó a replantearse su estilo de vida, y con el paso del tiempo se distanció de Hollywood y adoptó una postura religiosa más radical, se describió como un “extremista católico radical”.

En 2017 se casó con Jill DeGroff. De acuerdo con información difundida sobre su vida personal, Hall habría realizado un voto de pobreza, desprendiéndose de buena parte de sus ahorros y reduciendo sus posesiones materiales para llevar una existencia más austera y autosuficiente; actualmente, la pareja educa a sus hijos en casa.

La vida del actor también ha estado marcada por algunos episodios legales, en abril de 2026, fue detenido brevemente en Ohio debido a una orden derivada de su incomparecencia ante un tribunal, relacionada con una multa de tránsito de octubre de 2024.