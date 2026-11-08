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Brandon ‘Bug’ Hall, Alfalfa de ‘Los pequeños traviesos’, pide ayuda económica ante la llegada de su sexto hijo

El actor que alcanzó la fama en los años 90 vive actualmente en una caravana en el bosque junto a su esposa y sus cinco hijos

Brandon 'Bug' Hall con algunos de sus hijos y cuando fue Alfalfa en 'Los pequeños traviesos'.
Brandon “Bug” Hall con algunos de sus hijos y cuando fue Alfalfa en “Los pequeños traviesos”. El Universal
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