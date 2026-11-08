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Araya Vlogs visita a los famosos niños bailarines de África: conozca lo que descubrió

El creador de contenido viajó hasta Uganda para documentar la labor de la fundación que rescata a menores huérfanos por VIH mediante la danza

Christopher Araya Jiménez, mejor conocido como Araya Vlogs
El creador de contenido alertó sobre la apropiación indebida de las redes y fondos oficiales de la fundación Masaka Kids Africana en Uganda. redes

Valeria Yuliana Arce Orozco y Jessica Rojas Ch.