Araya Vlogs visita a los famosos niños bailarines de África: conozca lo que descubrió

El youtuber Christopher Araya Jiménez, mejor conocido como Araya Vlogs, documentó en su más reciente producción audiovisual la historia detrás de los videos virales de los niños bailarines de Masaka Kids Africana, en Uganda.

En un recorrido por la sede del proyecto en la localidad de Masaka, el creador de contenido expuso tanto el impacto transformador del arte en menores en extrema vulnerabilidad como la estafa que sufrieron con sus plataformas digitales.

La fundación alberga actualmente a 35 niños que fueron rescatados de las calles, en situaciones de orfandad o abandono provocadas en gran medida por la crisis de VIH/Sida que afecta a la nación africana.

La organización en Masaka utiliza el baile y la música como herramienta de superación para 35 menores en condición de vulnerabilidad. (TikTok/redes sociales)

El espacio fue fundado por Suuna, un líder comunitario que también vivió en condición de calle en su niñez y que decidió emplear la música y la danza como vehículo para brindarles alimentación, techo y educación.

“Estos niños que ustedes están viendo son de Uganda y fueron rescatados de la calle, de padres que los dejaron abandonados, o quedaron huérfanos, o pertenecientes a familias en condición de extrema pobreza. Alguien tomó la decisión de iniciar una fundación para rescatar a estos niños a través del baile, devolverles la esperanza y darles una nueva oportunidad cuando su único destino era vivir en las calles pidiendo limosnas o cosas muchísimo peores”, relató el comunicador.

Durante la visita, Araya mostró el detrás de escena de las grabaciones que acumulan millones de reproducciones en redes sociales a nivel global. Aunque los audiovisuales se graban en locaciones sencillas de tierra y con fondos rústicos, cuentan con un equipo de producción integrado por jóvenes de las primeras generaciones rescatadas hace 15 años, quienes ahora ejercen como coreógrafos y camarógrafos.

Entre los talentos formados en el albergue destaca Prince Africa Mr. Masaka, un menor rescatado que ha logrado proyección internacional como cantante y bailarín, llegando a presentarse en el estadio Camp Nou ante miles de espectadores y compartiendo con figuras del fútbol internacional como Lamine Yamal.

Hacia el final de su viaje, Araya reveló la compleja situación financiera que atraviesa la organización debido a un engaño sufrido años atrás.

Según explicó Suuna, una persona que se ofreció como administradora de sus redes sociales tomó control indebido de sus perfiles originales, que acumulaban más de nueve millones de seguidores en plataformas como Instagram y YouTube, apropiándose de las cuentas y desviando los fondos generados por concepto de donaciones internacionales.

“Les robó todas las páginas, todas las redes sociales, e incluso las donaciones que actualmente se hacen en la página oficial no les llegan a ellos. Increíble cómo puede haber gente así”, explicó el costarricense.

Araya Vlogs es uno de los youtubers de mayor impacto. Sus videos no se limitan a guías de lugares turísticos, sino que procura transportar a los espectadores hacia lo más profundo de otras culturas.