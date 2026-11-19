El creador de contenido y participante de Mira quién baila, Antuan Fallas, tomó con humor los comentarios de sus seguidores en redes sociales y quiso comprobar por sí mismo el motivo por el cual suelen compararlo físicamente con Chayanne.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el joven compartió una imagen suya durante una de las galas del formato de baile de Teletica junto a una fotografía de archivo de Chayanne en su etapa juvenil.

“Con razón me dicen que me parezco a Chayanne joven”, escribió Antuan sobre la publicación, la cual acompañó con el tema musical Tu pirata soy yo, uno de los éxitos más recordados del intérprete boricua.

El creador de contenido y participante de 'Mira quién baila', Antuan, publicó un fotomontaje en su cuenta de Instagram para mostrar su parecido físico con el cantante Chayanne en su juventud. (Instagram/redes sociales)

En ambas fotografías destaca la similitud en la expresión facial, la sonrisa y los rasgos del rostro, detalle que llamó la atención de su comunidad digital.

Fans de Antuan