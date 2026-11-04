Amanda Moncada recordó el difícil episodio de salud que puso su vida en riesgo: ‘Pensé que estaba más cerca de partir’

La experta en moda costarricense Amanda Moncada relató uno de los momentos más críticos que ha enfrentado debido a quebrantos de salud.
En una entrevista con el programa De boca en boca, transmitido por Teletica, relató cómo una serie de complicaciones médicas terminó llevándola a una emergencia hospitalaria en la que su vida estuvo en riesgo.
Moncada explicó que todo comenzó con molestias en la cadera por las que debió someterse a varias operaciones. Aunque, tras la segunda intervención, recibió la indicación de que podía retomar su vida normal.
“Cuando el médico me dijo: ‘Vida normal’, yo lo primero que hice fue irme al gimnasio. Esas idas al gimnasio no me ayudaron por los ejercicios que hacía”, contó.
El esfuerzo provocó un resultado adverso que la condujo directamente a internamiento:
“Caí en emergencias en el Hospital San Juan de Dios. Me dio una embolia pulmonar, me intubaron un poquito a ver cómo reaccionaba, pero con muy pocas expectativas de vida. Pasé como ocho días en la UCI y luego otros días más en el hospital”, dijo al programa.
La presentadora y empresaria reconoció que, al despertar y enterarse de la gravedad del episodio, experimentó un profundo temor: “En mi pensamiento estaba más cerca de partir que de quedarme”, confesó.
Una noche difícil para su familia
La experiencia también marcó a sus hijas y allegados, quienes acudieron al centro médico ante la advertencia médica de un desenlace fatal:
“Fue llegando toda la familia a despedirme”, relató a Teletica.
La empresaria admitió que abordar este capítulo continúa siendo doloroso para su círculo cercano, mientras ella misma debió asimilar el impacto emocional.
“Sí me entró miedo, un miedo terrible, pero después me ha entrado una gran paz”, expresó.
Moncada agregó que, al salir del centro médico, reflexionó sobre la fragilidad humana y recordó un pasaje de la Biblia: “Polvo eres y en polvo te convertirás”.