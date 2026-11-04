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Amanda Moncada recordó el difícil episodio de salud que puso su vida en riesgo: ‘Pensé que estaba más cerca de partir’

La experta en moda relató un momento difícil de salud tras sufrir una embolia pulmonar

Amanda Moncada
Amanda Moncada afirma que ese momento de su vida es un tema difícil para su familia. Foto: Teletica La
Fiorella Montoya

La experta en moda costarricense Amanda Moncada relató uno de los momentos más críticos que ha enfrentado debido a quebrantos de salud.

En una entrevista con el programa De boca en boca, transmitido por Teletica, relató cómo una serie de complicaciones médicas terminó llevándola a una emergencia hospitalaria en la que su vida estuvo en riesgo.

Moncada explicó que todo comenzó con molestias en la cadera por las que debió someterse a varias operaciones. Aunque, tras la segunda intervención, recibió la indicación de que podía retomar su vida normal.