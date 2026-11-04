Amanda Moncada recordó el difícil episodio de salud que puso su vida en riesgo: ‘Pensé que estaba más cerca de partir’

La experta en moda costarricense Amanda Moncada relató uno de los momentos más críticos que ha enfrentado debido a quebrantos de salud.

En una entrevista con el programa De boca en boca, transmitido por Teletica, relató cómo una serie de complicaciones médicas terminó llevándola a una emergencia hospitalaria en la que su vida estuvo en riesgo.

Moncada explicó que todo comenzó con molestias en la cadera por las que debió someterse a varias operaciones. Aunque, tras la segunda intervención, recibió la indicación de que podía retomar su vida normal.

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