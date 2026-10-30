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Viva

Alina Lozano volverá a Costa Rica como doña Nidia de ‘Pedro el escamoso’

La actriz colombiana alista su retorno a suelo costarricense para presentar comedia en vivo

Actriz colombiana Alina Lozano en su visita por Costa Rica.
Alina Lozano visitó Costa Rica para participar en las actividades de Independencia en Turrialba durante setiembre. redes
Valeria Yuliana Arce Orozco

La actriz colombiana Alina Lozano alista su retorno a suelo costarricense con una sorpresa nostálgica para los televidentes: revivirá a doña Nidia Pacheco, uno de los personajes más recordados de la telenovela Pedro el escamoso.

La artista formará parte del elenco estelar invitado a los festejos patronales y cívicos de Vázquez de Coronado, organizados para conmemorar los 116 años de fundación del cantón del 13 al 22 de noviembre.

El reencuentro de la intérprete con la audiencia costarricense tendrá lugar el domingo 15 de noviembre, a partir de las 7 p. m., en el parque central coronadeño.