Alina Lozano volverá a Costa Rica como doña Nidia de ‘Pedro el escamoso’

La actriz colombiana Alina Lozano alista su retorno a suelo costarricense con una sorpresa nostálgica para los televidentes: revivirá a doña Nidia Pacheco, uno de los personajes más recordados de la telenovela Pedro el escamoso.

La artista formará parte del elenco estelar invitado a los festejos patronales y cívicos de Vázquez de Coronado, organizados para conmemorar los 116 años de fundación del cantón del 13 al 22 de noviembre.

El reencuentro de la intérprete con la audiencia costarricense tendrá lugar el domingo 15 de noviembre, a partir de las 7 p. m., en el parque central coronadeño.

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