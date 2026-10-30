Alina Lozano volverá a Costa Rica como doña Nidia de ‘Pedro el escamoso’

La actriz colombiana Alina Lozano alista su retorno a suelo costarricense con una sorpresa nostálgica para los televidentes: revivirá a doña Nidia Pacheco, uno de los personajes más recordados de la telenovela Pedro el escamoso.
La artista formará parte del elenco estelar invitado a los festejos patronales y cívicos de Vázquez de Coronado, organizados para conmemorar los 116 años de fundación del cantón del 13 al 22 de noviembre.
El reencuentro de la intérprete con la audiencia costarricense tendrá lugar el domingo 15 de noviembre, a partir de las 7 p. m., en el parque central coronadeño.
En esa velada, Lozano presentará una rutina de comedia en vivo (stand-up comedy), interpretará temas alusivos a su personaje y encabezará una competencia popular dedicada a premiar al participante que mejor baile e imite los pasos del icónico tema El Pirulino.
“Estoy muy contenta. Yo presentía en mi corazón, porque la verdad estuve muy bien y pues las personas me recibieron de una manera muy linda. Entonces, quise volver con un personaje que quieren mucho que es doña Nidia. Voy para Coronado caracterizada como doña Nidia, voy con una canción de doña Nidia, vamos a hacer de nuevo el baile del Pirulino”, declaró la artista sudamericana.
La agenda de actividades en el parque coronadeño continuará tras la intervención de la actriz con un concierto a cargo de la agrupación nacional Gaviota.
Por su parte, la cartelera general de los festejos abrirá el viernes 13 de noviembre con un recital de la cantante Elena Umaña.