Era 2004 y una niña con peluca rosada y vestido de rayas del mismo color aparecía en la pantalla para invitar a los más pequeños a moverse, hacer ejercicio y adoptar hábitos saludables. Se llamaba Stephanie y era una de las protagonistas de LazyTown, la serie que se convirtió en parte de la infancia de muchos niños.

Para entonces, encender el televisor y sintonizar Discovery Kids, el canal que transmitía el programa, era una de las rutinas favoritas de los más pequeños. Las aventuras de Stephanie junto al musculoso Sportacus (interpretado por Magnús Scheving, creador de la serie) y sus intentos por frustrar los planes del villano Robbie Rotten formaban parte de las tardes frente a la pantalla.

Este último personaje estuvo a cargo del actor Stefán Karl Stefánsson, quien murió el 21 de agosto de 2018, a los 43 años, como consecuencia de un cáncer.

Alcanzar la fama durante la infancia puede abrir las puertas al éxito, pero también implica crecer bajo la exposición pública y las exigencias de la industria del entretenimiento. Mientras algunos artistas logran mantenerse en ese medio, otros prefieren alejarse de las cámaras y desarrollar una carrera profesional en un campo distinto.

Ese fue el camino de Julianna Rose Mauriello, quien se dio a conocer a los 11 años por su papel de Stephanie en LazyTown a lo largo de 52 episodios, además de realizar otras producciones vinculadas con el proyecto hasta 2010, pero luego dejó la actuación.

¿A qué se dedica ahora?

Tras cumplir con sus compromisos como Stephanie, Mauriello decidió no continuar su carrera en televisión y mantener un bajo perfil.

La actriz dejó la televisión y se formó como terapeuta ocupacional, profesión que ha ejercido en centros especializados en atención infantil. (Redes sociales /Redes sociales)

De acuerdo con su página en LinkedIn, en la que tiene 599 seguidores, del 2010 al 2015 se formó en arte y psicología con campo menor en francés y danza. También es terapeuta ocupacional.

Al concluir sus estudios, Mauriello, que además de inglés habla español y francés, se mudó a la costa oeste de los Estados Unidos y trabajó como terapeuta ocupacional en diferentes centros educativos y establecimientos de California.

Durante esa etapa se especializó en la atención de niños pequeños y obtuvo una certificación para trabajar con menores con trastorno del espectro autista (TEA).

Entre octubre de 2021 y mayo de 2026 trabajó en dos lugares como terapeuta ocupacional pediátrica y, según su perfil, esta fue su última experiencia laboral.