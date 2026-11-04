Adiós a un histórico de ‘Videomatch’: falleció Daniel Bifulco, integrante de ‘Los Jaimitos’

El actor y humorista argentino Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos, uno de los segmentos más recordados del programa Videomatch, fue hallado sin vida en su casa de habitación, según informó la prensa de Argentina este miércoles 4 de noviembre.

Bifulco alcanzó popularidad gracias a sus participaciones en el espacio humorístico conducido por Marcelo Tinelli, donde compartió escena con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

El programa también tuvo repercusión en otros países de Latinoamérica, incluida Costa Rica, donde el humor de Tinelli y sus personajes llegó a las pantallas nacionales.

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