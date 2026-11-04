Adiós a un histórico de ‘Videomatch’: falleció Daniel Bifulco, integrante de ‘Los Jaimitos’

El actor y humorista argentino Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos, uno de los segmentos más recordados del programa Videomatch, fue hallado sin vida en su casa de habitación, según informó la prensa de Argentina este miércoles 4 de noviembre.
Bifulco alcanzó popularidad gracias a sus participaciones en el espacio humorístico conducido por Marcelo Tinelli, donde compartió escena con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.
El programa también tuvo repercusión en otros países de Latinoamérica, incluida Costa Rica, donde el humor de Tinelli y sus personajes llegó a las pantallas nacionales.
La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Layus, quien informó que el humorista fue encontrado sin vida en su domicilio.
“Antes de arrancar el programa recibí una noticia terrible: falleció uno de nuestros compañeros de Videomatch, Dani Bifulco. Me mató la noticia. Era un pibe divino. Estamos todos muy consternados, lo lamentamos mucho, nos duele muchísimo, es otro que se nos va”, dijo Listorti, en compañía de Pachu Peña, columnista del programa y compañero de Bifulco en su etapa como humorista en Showmatch.
“Le enviamos un saludo a la familia y seres queridos. Lo vamos a recordar siempre”, agregó.
Dueño de una extensa trayectoria artística, Bifulco conformó aquel trinomio que conquistó a la televisión argentina con un humor infantil.
Los Jaimitos comenzaron su recorrido en el año 2001 y mantuvieron su estilo a lo largo del tiempo; además, alcanzaron un reconocimiento inusitado de la audiencia al estar presentes en uno de los programas de mayor sintonía de la televisión argentina.
Una de las últimas noticias que se conoció del actor fue la firma del contrato para participar en la obra teatral La magia de la risa, que iba a estar presente en la temporada veraniega de Mar del Plata.
Bifulco, junto a Rodrigo Vagoneta y Roberto Peña, comenzaron las grabaciones de Los Jaimitos el 5 de abril de 2001. Esa fecha, además de ser el puntapié de este reconocido sketch, fue el nacimiento de Luciana, la hija del humorista.
“No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron Los Jaimitos porque fue el 5 de abril de 2001, el día que nació mi hija, el mismo día”, dijo el humorista en un video que aparece en su cuenta de Instagram.
El nacimiento de Luciana fue por cesárea, programado, por lo que al terminar la grabación salió de inmediato hacia la clínica para presenciar el parto.
“En el primer programa de Videomatch salieron Los Jaimitos el día que nació mi hija. Una anécdota impresionante”, expresó el actor.
La muerte de Daniel Bifulco generó un profundo dolor entre sus compañeros y amigos.