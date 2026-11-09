AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Actor Russell Brand fue condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresiones sexuales

La condena fue dictada este lunes 9 de noviembre en un tribunal en Reino Unido. El intérprete deberá ir a la cárcel al menos tres partes del tiempo establecido

Russell Brand
El actor Russell Brand fue acusado por seis mujeres de haber cometido contra ellas actos de violación y agresiones sexuales. ZEYNEP DEMIR

AFP y Jessica Rojas Ch.