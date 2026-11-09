Actor Russell Brand fue condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresiones sexuales

Tras varias semanas de debate judicial celebrado en Londres, el actor, comediante y creador de contenido Russell Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por la violación de una mujer y agresiones sexuales contra otras tres.

Este lunes 9 de noviembre se confirmó la sentencia. El juez que supervisó el proceso confirmó que el artista deberá cumplir al menos tres partes de la condena antes de poder optar por una libertad condicional, explicaron el diario español El País y el medio Infobae.

Los hechos ocurrieron en el Reino Unido entre 2004 y 2009, señaló la acusación. Las penas impuestas fueron separadas por cada cargo: nueve meses por la primera agresión, 18 meses por la segunda —reducida de dos años— y ocho meses por la tercera. La condena por violación fue de nueve años, agregó Infobae.

Brand fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un intento de agresión indecente.

El actor Russell Brand siempre estuvo acompañado por su esposa Laura Brand durante el juicio que se entabló en su contra por señalamientos de abuso sexual. (AFP)

El actor, de 51 años, no mostró ninguna emoción cuando se anunció la pena.

“Hace unos 20 años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual”, declaró el juez Joel Bennathan.

Seis mujeres lo acusaron de violación y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2009, cuando era un conocido humorista de monólogos y presentador de televisión. En su veredicto de la semana pasada, el tribunal absolvió a Brand de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.

Brand se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan y respondió en voz alta con un “no” cuando su abogado le preguntó si había cometido los delitos de los que estaba acusado.

En el juicio con jurado, en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, testificaron las seis mujeres que lo denunciaron.

Durante el juicio, la fiscalía describió a Brand como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.

El actor Russell Brand estuvo casado con la artista Katy Perry. (Archivo)

“Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo”, declaró en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.

Los hechos

El País recopiló detalles de las acusaciones contra el intérprete. En 1999, según el relato de la acusación, Brand violó a una mujer en una localidad en el sur de Inglaterra y en 2001 agredió sexualmente a otra, en Londres.

Otros señalamientos fueron violar oralmente y agredir sexualmente a una mujer en el 2004 y después agredir sexualmente a otra en los años 2004 y 2005.