Actor mexicano conoció la Costa Rica ‘más salvaje’ y quedó encantado con los sabores ticos

Armando Hernández, piloto y actor de cine mexicano, se llevó más de una sorpresa en su visita a Costa Rica.

El actor, conocido por su trabajo en la película Amar te duele, seguido por 1 millón de personas en Instagram, viajó hasta Puerto Jiménez, en Puntarenas, para conocer “la Costa Rica más salvaje”, según narra un video de Pura Vida by Unik, cuenta que documenta el paso de artistas internacionales por Costa Rica.

Tras su llegada, el actor tenía tres misiones, además de cumplirlas, topó con una inmensa sorpresa.

El video narra cómo Hernández se adentró en la selva y cumplió el objetivo de ver tres especies de monos: congo, ardilla y carablanca. Además, conoció pequeños cocodrilos y perezosos de tres dedos.

En su travesía, hizo un tour de pesca por el Pacífico y allí tuvo un gran encuentro: el mexicano pudo ver de cerca a una ballena jorobada junto a su cría, experiencia que no estaba en ningún itinerario pero que se convirtió en uno de los momentos más especiales de su estadía.

Para terminar, el actor degustó la comida costarricense en una soda. Ahí probó un casado, una empanada arreglada, salchipapas y un fresco natural de guanábana. La experiencia fue aún más tica cuando un perrito se acercó hasta donde estaba comiendo y él decidió compartirle parte de su almuerzo.

“Está increíble esto”, afirmó en uno de los videos compartidos en redes sociales.