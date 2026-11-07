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Actor mexicano conoció la Costa Rica ‘más salvaje’ y quedó encantado con los sabores ticos

Durante su vista, el actor mexicano se llevó una inmensa una sorpresa

El actor mexicano, Armando Hernández, disfrutó de la naturaleza y gastronomía costarricense durante su visita al país.
El actor mexicano, Armando Hernández, disfrutó de la naturaleza y gastronomía costarricense durante su visita al país. Captura de pantalla
Fernanda Matarrita Chaves