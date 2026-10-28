La impactante historia real detrás de “Contra el Huracán”, una de las películas más vistas en Costa Rica

Detrás de Contra el huracán, una de las películas más vistas en Costa Rica, hay una historia real de supervivencia que ocurrió en medio de una de las mayores tragedias naturales que ha enfrentado México.

La producción de Netflix, dirigida por Jorge Michel Grau, está inspirada en Marlon Valdez y Jonathan “Chino”, dos marineros que lograron sobrevivir al devastador huracán Otis mientras se encontraban en una embarcación en Acapulco.

Lo que muchos espectadores ven como una intensa historia cinematográfica tiene su origen en hechos ocurridos la madrugada del 25 de octubre de 2023.

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