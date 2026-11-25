WhatsApp trabaja en una herramienta que permitirá incorporar clips de audio de hasta diez segundos a los stickers compartidos en los chats. El portal especializado Android Authority reveló este hallazgo tras activar la función en la versión beta v2.26.41.11 para dispositivos Android.

La función se está añadiendo de manera gradual para volver las conversaciones más interactivas mediante stickers animados y estáticos con audio.

En redes sociales algunos usuarios han notificado que ya han podido añadir sonido a los stickers e incluso, varios ya están circulando en chats compartidos con amigos o familiares.

Si aún no puede añadir audios a sus stickers, puede que la aplicación esté desactualizada y conviene revisar que tenga la última versión.

Cuando crea un sticker desde una fotografía, aparece un nuevo ícono de ondas sonoras en la barra de herramientas de edición. Al pulsar ese botón, la plataforma ofrece grabar la voz en tiempo real o elegir un archivo de audio guardado previamente en el dispositivo.

Si usted aún no puede agregar audios a sus stickers, revise en su tienda de aplicaciones si cuenta con la última versión instalada. (BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP)

El sistema fija un límite máximo de 10 segundos para cada clip. Si el archivo seleccionado supera esa extensión, la interfaz permite recortarlo para elegir el fragmento exacto.

Una vez enviado en la conversación, el sticker muestra un ícono de volumen que señala la presencia de audio. La pista suena cuando el destinatario toca la imagen en la pantalla.

Otros portales tecnológicos que rastrearon esta novedad indicaron que la reproducción respeta el modo silencioso del teléfono inteligente. Además, la persona dispone de una opción para silenciar el audio de forma manual y guardar ese ajuste como predeterminado para los siguientes stickers sonoros que reciba.

Sticker whatsapp

Stickers animados y cambios en el chat

En los stickers animados creados a partir de videos, la versión de prueba conserva automáticamente cinco segundos del sonido original de la grabación.

Sin embargo, tiene la libertad de sustituir esa pista por una nota de voz propia o cualquier archivo guardado en su teléfono para combinar un gesto visual con una frase distinta.

Dentro de la misma pantalla de edición, Android Authority detectó un interruptor adicional para activar o desactivar el borde blanco alrededor de las imágenes recortadas. Hasta ahora, WhatsApp añadía ese contorno de forma obligatoria.

Junto con las creaciones personalizadas de los usuarios, el proyecto contempla la llegada de paquetes oficiales de stickers con sonido directamente a la tienda interna de la aplicación. Estas colecciones amplían las opciones expresivas dentro de la plataforma.

Los reportes señalan también que la compañía prepara un rediseño en la caja de texto de los chats. El espacio de redacción pasará de ocupar una sola línea a dividirse en dos secciones: una barra superior despejada para escribir mensajes y una fila inferior para los íconos de cámara, archivos adjuntos y posibles herramientas futuras.

En redes sociales, algunos usuarios notificaron que ya lograron añadir sonido a sus stickers e incluso varios circulan en chats compartidos con amigos o familiares. Si usted aún no puede agregar audios a sus stickers, revise en su tienda de aplicaciones si cuenta con la última versión instalada.