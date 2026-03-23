Tecnología

‘Minecraft Live 2026′: Llega ‘Minecraft Dungeons II’ y un parque temático en Londres

La exitosa franquicia presenta una secuela independiente con combates de alto riesgo y confirma su primera gran atracción turística en el Reino Unido

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Minecraft Live 2026. REMITIDA / HANDOUT por MINECRAFT. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/3/2026
El evento Minecraft Live reveló el lanzamiento de Minecraft Dungeons II para finales de año y la futura inauguración de un parque de atracciones en Londres. (MINECRAFT./MINECRAFT.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVMinecraft
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.