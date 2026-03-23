‘Minecraft Live 2026′: Llega ‘Minecraft Dungeons II’ y un parque temático en Londres

El evento Minecraft Live reveló el lanzamiento de Minecraft Dungeons II para finales de año y la futura inauguración de un parque de atracciones en Londres.

El evento Minecraft Live de 2026 presentó este sábado las novedades que expanden el universo de este popular videojuego. La principal noticia es el anuncio oficial de Minecraft Dungeons II, una nueva aventura independiente que llegará al mercado a finales de este año.

Esta secuela incluirá escenarios inéditos y adversarios en lo que la empresa denomina combates de alto riesgo. El título estará disponible para la consola Xbox Series X y se integrará al catálogo del servicio Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

Más allá del entorno digital, la franquicia confirmó la creación de un parque temático propio. Esta instalación se ubicará en la ciudad de Londres.

La actividad del sábado permitió conocer las actualizaciones y los planes de expansión de la marca para los próximos meses.