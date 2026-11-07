Violento asalto en La Unión: Sujetos interceptaron a hombre en un cafetal, lo golpearon, apuñalaron y dispararon

Un hombre de apellido Hidalgo, de 41 años, fue golpeado, apuñalado y baleado en la cabeza y las manos durante un asalto ocurrido la tarde del viernes 6 de noviembre en Río Azul de La Unión, Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que el hecho ocurrió después de las 4 p. m., cuando el ofendido caminaba por un cafetal de esa localidad.

De acuerdo con la versión preliminar, el hombre habría sido interceptado por al menos dos sujetos, quienes aparentemente lo agredieron.

La víctima sufrió heridas de arma blanca en la cabeza y heridas de bala en las manos; además, fue golpeado.

Los sospechosos lo despojaron de dinero en efectivo, la billetera y un teléfono celular, según el reporte policial. Posteriormente, huyeron del sitio.

La víctima fue trasladada a un centro médico en San José para recibir atención por las heridas sufridas.

Agentes del OIJ de La Unión investigan el caso para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.