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Sucesos

Violento asalto en La Unión: Sujetos interceptaron a hombre en un cafetal, lo golpearon, apuñalaron y dispararon

Los sospechosos también le robaron dinero en efectivo y un teléfono celular, según el OIJ.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
OIJ investiga violento asalto en cafetal: víctima recibió puñalada en la cabeza y balazos.
Sebastián Sánchez