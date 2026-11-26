Una vendedora de joyas y creadora de contenido demandó a un hombre de apellido Barboza, conocido en redes sociales por ofrecer servicios de payaso, a quien atribuye presuntos delitos de acoso predatorio agravado, violación de datos personales y amenazas contra una mujer.

La querella, de la cual La Nación tiene copia, se tramita bajo el numeral 26-000878-0629-PE y detalla que el denunciado habría hecho comentarios de contenido sexual no consentidos en transmisiones en vivo de las cuentas de la afectada, tanto de trabajo, como personal, entre junio y el 14 de octubre de 2026.

Según el documento, Barboza utilizaba una cuenta en Tik Tok para intervenir en las publicaciones y dirigirse reiteradamente a la querellante con expresiones de carácter sexual.

Entre los comentarios citados en el escrito figuran: “Qué mujer más r... mi amor. No sabe lo que me pasa por la mente cuando la veo”, “ya sabe todas las ganas que le tengo” y “me la quiero c....”.

En otras ocasiones, habría escrito: “la quiero c..... toda” y “usted me tiene loco”. Ante la reiteración de esos mensajes, la mujer bloqueó la cuenta para impedir que el usuario tuviera acceso a sus perfiles.

De acuerdo con la denuncia, el hombre quien ofrece servicios de payaso, habría hecho a la vendedora de joyas y creadora de contenido, comentarios de índole sexual mediante redes sociales. (Shutterstock)

Sin embargo, la querella señala que el 14 de octubre, durante una transmisión en directo, Barboza habría ingresado nuevamente y manifestado: “Siempre me bloquea”.

Cuando le consultaron en esa transmisión sobre el motivo del bloqueo, la afectada respondió: “Todos los días ese payaso me pone cosas cochinas” y “payaso todos los días me pone cosas feas”.

El documento sostiene que, después de ese episodio, el querellado habría comenzado a publicar contenidos en cuentas de TikTok y YouTube con montajes de fotografías y audios de la mujer, sin su autorización.

Uno de los videos habría mostrado una imagen de la querellante sosteniendo materia fecal, acompañada del texto “entre más apretamos, más pus sale”.

Además, en la grabación se escuchaba una voz que afirmaba: “hay gente que nos ha dicho que esa señora no paga con dinero, paga con drogas a algunos ladrones que llegan a venderle oro”.

La querella también menciona publicaciones hechas en noviembre, en las cuales habrían aparecido fotomontajes de la comerciante y su madre, rodeadas de fajos de billetes y coronas.

Esos contenidos incluían señalamientos como que un hombre “le echó el cuento a la hija de esta famosa (se omite el nombre) y solo por eso lo amenazaron que lo van a matar” y que “esta gente es lo más peligroso de San José”.

En otra de las publicaciones se habría difundido el mensaje: “San José no se va a sanear hasta que se elimine (y escribió el nombre del local)”.

La querellante sostiene que estas actuaciones le han provocado temor, ansiedad e insomnio, además de una sensación de vulnerabilidad. También afirma que debió reducir su actividad pública en redes sociales por razones de seguridad.

Abogado pide acciones

Julio Córdoba, abogado de la querellante, explicó que los artículos 27, párrafo segundo, y 21 bis de la Ley de Penalización de la Violencia Contra La Mujer sancionan hasta con dos años de prisión las amenazas cuando una mujer se niega a mantener contacto sexual.

El litigante aseguró que “mi clienta narra que no conoció personalmente al payaso, él le hace propuestas sexuales explícitas por redes sociales, ella lo bloquea, él pide ser desbloqueado en las redes sociales de la familia de ella, pero no accedió a lo uno ni lo otro”, dijo.

Según el abogado, el hombre habría amenazado a la joven “y utilizó su imagen y datos sin autorización con daño para su intimidad y en beneficio propio” y agregó que espera una pronta reacción del Ministerio Público “antes de que ocurra una desgracia; estamos denunciando a tiempo y el asunto merece ser atendido con celeridad”.

Niega acusación

Este medio contactó al denunciado, quien negó haber hecho los comentarios y dijo que su único interés era comprar una cadena de oro para su pareja y que, supuestamente, la mujer la vendía mediante la transmisión en vivo.

Barboza explicó que, como parte de la dinámica de la venta, los interesados debían escribir en los comentarios la palabra “mía” y que él en varias ocasiones así lo hizo: “esa es mía, ponía, pero irónicamente la muchacha me revisa el perfil y me bloqueó”.

De acuerdo con el hombre, días después volvió a encontrar la publicación de la joven en la que ofrecía en venta la cadena y le volvió a escribir “mía, yo la quiero y me empezaron a acusar de pedófilo, asesino y me dijeron como siete calumnias en diez segundos”.

El denunciado, quien asegura ser ciego, afirmó que luego de eso recibió varias amenazas de muerte que le obligaron a cerrar sus perfiles de redes sociales, lo cual ha afectado su trabajo.