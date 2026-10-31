Vehículo cae a precipicio de 150 metros en Acosta: una persona fue trasladada de urgencia a centro médico

Un vehículo liviano cayó a un precipicio de aproximadamente 150 metros de profundidad a la 1:31 p. m. de este sábado 31 de octubre, en Cangrejal de Acosta, San José.

La Cruz Roja Costarricense rescató a un hombre de 40 años y la trasladó en condición urgente a la clínica de la localidad.

Vuelco de vehículo a un precipicio en Acosta

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