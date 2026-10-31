Vehículo cae a precipicio de 150 metros en Acosta: una persona fue trasladada de urgencia a centro médico

Un vehículo liviano cayó a un precipicio de aproximadamente 150 metros de profundidad a la 1:31 p. m. de este sábado 31 de octubre, en Cangrejal de Acosta, San José.
La Cruz Roja Costarricense rescató a un hombre de 40 años y la trasladó en condición urgente a la clínica de la localidad.
Vuelco de vehículo a un precipicio en Acosta
El accidente también dejó otras tres personas afectadas, quienes fueron valoradas por los socorristas en el lugar. Según la institución, los pacientes se encontraban en condición estable y no requirieron traslado a un centro médico.
La emergencia movilizó siete unidades de la Cruz Roja, entre ambulancias de soporte básico y avanzado, así como equipos especializados de rescate.
Vehículo cae a precipicio de 150 metros en Acosta