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Sucesos

Vehículo cae a precipicio de 150 metros en Acosta: una persona fue trasladada de urgencia a centro médico

La Cruz Roja rescató a una persona que permanecía en el precipicio y la trasladó de urgencia a la clínica de Acosta. Otros tres pacientes resultaron estables

San Carlos Cutris Alajuela
La Cruz Roja rescató a una persona tras la caída de un vehículo a un precipicio de 150 metros en Cangrejal de Acosta. El paciente fue trasladado de urgencia a un centro médico. Alonso Tenorio
Silvia Ureña Corrales

Un vehículo liviano cayó a un precipicio de aproximadamente 150 metros de profundidad a la 1:31 p. m. de este sábado 31 de octubre, en Cangrejal de Acosta, San José.

La Cruz Roja Costarricense rescató a un hombre de 40 años y la trasladó en condición urgente a la clínica de la localidad.

Vuelco de vehículo a un precipicio en Acosta