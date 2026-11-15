Vehículo cae a precipicio en Dota: Cruz Roja traslada a dos personas de urgencia al hospital

Un accidente de tránsito movilizó a varias unidades de la Cruz Roja Costarricense durante la tarde de este domingo 15 de noviembre, en el cantón de Dota, San José, donde un vehículo cayó a un precipicio y dejó a dos personas heridas.

La emergencia se registró en San Gerardo de Dota, cerca de Copey. Inicialmente, la institución reportó dos personas prensadas dentro del automotor.

Vehículo cae a guindo en Dota

Según el reporte de la Cruz Roja, el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el vuelco del vehículo, por lo que se desplegó un operativo de rescate en la zona.

Tras la atención en el lugar, los socorristas valoraron a dos pacientes que fueron trasladados en condición urgente al Hospital Max Peralta, en Cartago.