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Sucesos

Vehículo cae a precipicio en Dota: Cruz Roja traslada a dos personas de urgencia al hospital

La Cruz Roja Costarricense movilizó unidades de emergencia hasta el sector de Copey, en San Gerardo de Dota, para atender un accidente de tránsito

Matina
La Cruz Roja Costarricense movilizó seis unidades de emergencia para atender a dos personas prensadas dentro de un vehículo que cayó a un guindo en San Gerardo de Dota. Reiner
Silvia Ureña Corrales