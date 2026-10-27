Turista estadounidense cae unos 10 metros en catarata de Cinchona: rescate duró seis horas

Un turista estadounidense sufrió una fractura expuesta en una pierna tras caer aproximadamente 10 metros en la catarata de Cinchona, ubicada en San Miguel de Alajuela, sobre la ruta 126, este lunes 26 de octubre.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta alrededor de las 11:30 a. m. y movilizó cinco vehículos de emergencia y 11 socorristas para atender al hombre, quien permanecía en condición estable.

Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de la institución, explicó que las lesiones del extranjero requirieron el ingreso de personal paramédico hasta el sitio para administrarle medicamentos contra el dolor antes de iniciar su extracción.

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