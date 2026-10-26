Tripulación desaparecida hace una semana en el Caribe salió con fallas mecánicas y comida para un día

Ya pasó una semana desde que tres amigos, oriundos de Cieneguita, Limón, salieron a altamar, como lo hacían al menos tres veces por semana. Si el clima lo permitía, zarpaban de madrugada y volvían a tierra firme antes de las 6:30 p. m.; sin embargo, esta vez no regresaron.

Carlos Daniel Díaz Zárate, un joven mecánico de 27 años; Frederick Joao Brown Gutiérrez, un peluquero de 20 años; y Michael Luis González Barrantes, de 36 años y padre de un menor de 15, son los desaparecidos.

La tía de Carlos, Rosemary Zárate, conversó con este diario y contó que su sobrino y sus amigos crecieron juntos. Eran compañeros de mejengas, de fines de semana y de pesca. Según dijo, los tres tienen sus documentos al día para llevar a cabo esta actividad en la costa.

El lunes 19 de octubre, los tres salieron a altamar desde Cieneguita a bordo de El Corrongo, una embarcación de aproximadamente 10 metros de largo. Según Rosemary, el motor presentaba problemas mecánicos desde días atrás y, aun así, decidieron zarpar a las 3 a. m.

El buque "El Corrongo" lleva una semana desaparecido con tres tripulantes. (Cortesía/La Nación)

“Los chicos no llevaban salvavidas. Mi sobrino es asmático; él no puede estar mucho tiempo en el agua. Ellos llevaban comida y agua solo para un día. El saber que allá adentro, hay tormentas y todo eso, es lo que a uno lo tiene en este desespero”, lamentó.

Rosemary contó que fueron su sobrino y sus amigos quienes alertaron que el motor había fallado y que estaban varados a al menos 14 millas náuticas de Manzanillo, la tarde de ese mismo lunes. La primera alerta la recibieron las autoridades panameñas, quienes posteriormente informaron al Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica (SNG).

“No hemos recibido información de cómo va el caso. No recibir información, no sé, ver que se mueve, no ver nada...”, continuó diciendo frustrada.

Los allegados de los muchachos extraviados mantienen contacto directo con las autoridades colombianas, panameñas y venezolanas. En el caso de Rosemary, afirmó que Guardacostas no ha tomado el caso con la urgencia que amerita.

Guardacostas busca a los jóvenes

En entrevista con La Nación, el comisionado Juan Carlos Alvarado, director del Servicio Nacional de Guardacostas, explicó que el 19 de octubre recibieron una alerta de emergencia en altamar por parte de las autoridades panameñas.

Desde entonces, dijo, comenzaron a consultar a ese país vecino y a Colombia, pues no había claridad sobre las características de este buque, ni detalles de su tripulación. A la 1 p. m. del día siguiente ingresó la alerta de una allegada de uno de los desaparecidos, por medio del 911.

Desde entonces, explicó Alvarado, iniciaron las labores de búsqueda y rescate, utilizando una herramienta tecnológica de la Guardia Costera de Estados Unidos para localizar embarcaciones perdidas.

Este sistema analiza cinemáticamente las corrientes y los vientos, y define los posibles desplazamientos de la embarcación. Con base en estos datos, orienta los recursos hacia las zonas con mayor probabilidad de localización.

Afirmó que los patrullajes se han mantenido de forma sostenida desde el 19 de octubre, e incluso hay comunicación directa con el Servicio Aeronaval de Panamá y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial de Estados Unidos para obtener apoyo aéreo.

Hasta el momento, información preliminar indica que los tripulantes pudieron haberse dirigido hacia Dos Aguas, ubicado a aproximadamente 70 kilómetros de Cieneguita. Sin embargo, también pudieron haber navegado hacia el Caribe sur.

Alvarado indicó que las búsquedas en el mar son muy complejas porque el agua está en constante movimiento, con corrientes y vientos que desplazan las embarcaciones y a sus tripulantes.

“Con tantas horas que han pasado, podríamos estar hablando de distancias sumamente considerables. Cada hora el área de búsqueda aumenta, crece la cantidad de lugares donde podría encontrarse la embarcación”, dijo.

El comisionado mencionó un caso que atendió Guardacostas el año anterior en el que, por ejemplo, una lancha zarpó del Caribe y una semana después apareció en Cartagena de Indias.

Alvarado no descarta que El Corrongo y los tres costarricenses desaparecidos puedan estar ya en aguas internacionales.