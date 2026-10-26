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Sucesos

Tripulación desaparecida hace una semana en el Caribe salió con fallas mecánicas y comida para un día

El Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y autoridades internacionales mantienen la búsqueda de los tres costarricenses

Carlos Daniel Díaz Zárate, Michael Luis González Barrantes y Friederik Brown, zarparon a las 3 a. m. del lunes 19 de octubre desde Cieneguita.
Carlos Daniel Díaz Zárate, Michael Luis González Barrantes y Frederick Brown, zarparon a las 3 a. m. del lunes 19 de octubre desde Cieneguita. Cortesía
Natalia Vargas

Ya pasó una semana desde que tres amigos, oriundos de Cieneguita, Limón, salieron a altamar, como lo hacían al menos tres veces por semana. Si el clima lo permitía, zarpaban de madrugada y volvían a tierra firme antes de las 6:30 p. m.; sin embargo, esta vez no regresaron.

Carlos Daniel Díaz Zárate, un joven mecánico de 27 años; Frederick Joao Brown Gutiérrez, un peluquero de 20 años; y Michael Luis González Barrantes, de 36 años y padre de un menor de 15, son los desaparecidos.

La tía de Carlos, Rosemary Zárate, conversó con este diario y contó que su sobrino y sus amigos crecieron juntos. Eran compañeros de mejengas, de fines de semana y de pesca. Según dijo, los tres tienen sus documentos al día para llevar a cabo esta actividad en la costa.