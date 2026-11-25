Tras 20 horas de trabajo continuo, socorristas de la Cruz Roja Costarricense recataron a un hombre que sufrió una mordedura de serpiente en la comunidad indígena Agil, en la zona de Chirripó.

La alerta del incidente ingresó el lunes 24 de noviembre y, desde entonces, la Benemérita movilizó 10 cruzrojistas en 4 unidades: un vehículo de primera intervención, una unidad de soporte básico, una de soporte avanzado y un vehículo de operaciones.

Cruzrojistas caminaron 16 kilómetros de regreso hasta el puesto de mando. (Cruz Roja Costarricense /Cotresía)

Una vez que llegaron al paciente, en plena montaña, los rescatistas le colocaron el suero antiveneno y, de acuerdo con el departamento de prensa de la Cruz Roja Costarricense, esta sería la primera vez que se realiza este procedimiento en la región.

Una empresa privada facilitó el traslado aéreo. (Cruz Roja Costarricense /Cotresía)

Para extraer a la persona afectada, los socorristas contaron con el apoyo de la brigada comunitaria de Grano de Oro y de una empresa privada que facilitó el traslado aéreo hacia el Hospital William Allen, en Turrialba, donde la víctima ingresó en condición delicada.

Una vez que terminó la evacuación, los cruzrojistas caminaron 16 kilómetros de regreso hasta el puesto de mando.