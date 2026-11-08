AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

‘Tenemos niños que no sueñan con ser médicos, sino sicarios’: menores se involucran más en la venta de drogas

Las estadísticas sobre los casos que ingresan a los juzgados penales juveniles revelan un incremento en la participación de menores de edad en la venta, el transporte y la tenencia de drogas

Retratos de Patricia Vargas nueva presidente de La Corte Suprema de Justicia / Foto John Durán
La magistrada Patricia Vargas, de la Sala Tercera, fue elegida el 26 de octubre como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. JOHN DURAN
Natalia Vargas