Un ofrecimiento de transporte terminó en una investigación por una presunta agresión sexual en Aserrí, San José. Un hombre de apellido Baltodano deberá cumplir tres meses de prisión preventiva como sospechoso de violar y golpear a una mujer, el martes 17 de noviembre.

La medida cautelar fue ordenada este miércoles por el Juzgado Penal de Desamparados, a solicitud de la Unidad de Género de la Fiscalía de Desamparados.

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron cuando la víctima salió de su trabajo junto con una compañera. Ambas esperaban un servicio de transporte, pero no encontraron ninguno disponible debido a la hora.

En ese momento, Baltodano, quien aparentemente frecuentaba el lugar de trabajo de la ofendida, se ofreció a llevarlas hasta sus respectivas casas. Las dos mujeres aceptaron.

De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso primero dejó a una de las mujeres en su destino. Posteriormente, impidió que la otra bajara del vehículo y la trasladó hasta Poás de Aserrí.

Una vez en ese sitio, el hombre presuntamente golpeó a la mujer y la sujetó con fuerza del cabello para cometer la agresión sexual.

La investigación también señala que el sospechoso obligó a la víctima a ingresar nuevamente al automóvil. En ese momento, supuestamente sacó un arma de fuego y la golpeó.

Minutos después, la mujer consiguió salir del vehículo al observar que un grupo de personas pasaba por el lugar. Estas personas la auxiliaron y alertaron a la Policía.

Los oficiales detuvieron al sospechoso cerca del sitio donde ocurrieron los hechos.

El caso se tramita bajo el expediente 26-001994-0053-PE.