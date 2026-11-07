Seis accidentes de motocicleta dejaron un fallecido y cuatro pacientes críticos durante la noche

Un hombre de 37 años murió la noche del viernes 6 de noviembre, luego de sufrir un vuelco de motocicleta en San Mateo de Alajuela, durante una jornada en la que todos los accidentes de tránsito reportados por la Cruz Roja estuvieron relacionados con este tipo de automotor en distintas comunidades del país.

El fallecimiento fue declarado en el sitio del accidente a las 9 p. m. en el cantón alajuelense. La Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico para atender la emergencia.

Los seis incidentes ocurrieron entre las 6 p. m. del viernes y las 1 a. m. de este sábado 7 de noviembre. Además del fallecido, los accidentes dejaron cinco personas trasladadas a centros médicos, cuatro de ellas en condición crítica.

Detalle de los accidentes

Los casos incluyeron dos colisiones entre motocicletas y vehículos livianos, una colisión entre dos motos, un choque de una motocicleta contra un animal bovino y dos vuelcos.

Uno de los accidentes ocurrió a las 7:51 p. m. en Parrita, Puntarenas, donde dos motocicletas colisionaron. Dos adultos resultaron politraumatizados y fueron trasladados en condición crítica: uno a la Clínica de Parrita y otro al Hospital de Quepos.

A las 8:36 p. m., en Goicoechea, San José, un motociclista adulto resultó politraumatizado tras colisionar contra un vehículo liviano. Fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

En San Joaquín de Flores, Heredia, se reportó otro choque entre un automóvil y una motocicleta, a las 9:16 p. m. Un hombre adulto fue llevado en condición crítica al Hospital de Heredia.

Nueve minutos después, a las 9:25 p. m., una motocicleta chocó contra un animal bovino en Palmera de Upala, Alajuela. Un hombre de 37 años sufrió lesiones y fue trasladado en condición crítica al Hospital de Upala.

El último incidente del reporte ocurrió a la 1 a. m. de este sábado en Río Azul de La Unión, Cartago. Un hombre de 40 años resultó politraumatizado tras el vuelco de una motocicleta y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.