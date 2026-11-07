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Sucesos

Seis accidentes de motocicleta dejaron un fallecido y cuatro pacientes críticos durante la noche

Los seis incidentes ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado

Accidente motos Pococí
La Cruz Roja atendió seis accidentes que involucraron motocicletas. (Imagen con fines ilustrativos). Reiner Montero
Sebastián Sánchez