Dos hombres de 28 años fueron hallados sin vida, con múltiples impactos de bala, dentro de una vivienda ubicada en el sector de Parcelas de La Flor, en Pilón de 3X, en Turrialba de Cartago.

El hallazgo fue reportado este viernes, aproximadamente a la 1:30 p. m., luego de que el propietario del inmueble, quien alquilaba la vivienda a las víctimas, aparentemente observara que la puerta estaba abierta.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre se acercó al inmueble y llamó a los inquilinos. Al no obtener respuesta, se asomó por una ventana y observó los cuerpos dentro de la casa.

El propietario alertó a las autoridades, cuyos agentes identificaron a los fallecidos con los apellidos Morales y Barboza, ambos de 28 años.

Los dos presentaban múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. Además, los investigadores localizaron indicios balísticos en el lugar.

Las autoridades estiman que los hombres tendrían aproximadamente un día y medio de fallecidos. Esa hipótesis coincide con reportes de vecinos, quienes indicaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y los remitieron a la Morgue Judicial, donde se les practicará la autopsia para determinar con exactitud las circunstancias de las muertes.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido.