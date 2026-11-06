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Sucesos

Persecución en Alajuela termina con tres detenidos y el decomiso de 100 paquetes de marihuana

Un conductor que desobedeció una señal de alto desencadenó un operativo policial que permitió localizar droga, un arma de fuego y municiones en una vivienda

La Fuerza Pública y la PCD decomisaron 100 paquetes de marihuana, 340 gramos adicionales de droga, un arma de fuego, un cargador y 26 municiones durante un operativo en San Rafael de Alajuela.
La Fuerza Pública y la PCD decomisaron 100 paquetes de marihuana, 340 gramos adicionales de droga, un arma de fuego, un cargador y 26 municiones durante un operativo en San Rafael de Alajuela. MSP
Silvia Ureña Corrales