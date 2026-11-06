Persecución en Alajuela termina con tres detenidos y el decomiso de 100 paquetes de marihuana

Una persecución policial en San Rafael de Alajuela terminó con tres personas detenidas y el decomiso de 100 paquetes de marihuana, tras un operativo de la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD).

El caso comenzó la noche del miércoles 4 de noviembre, cuando oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública intentaron detener un vehículo. Sin embargo, su conductor desobedeció la señal de alto y provocó una persecución.

La intervención policial permitió detener a tres sospechosos y establecer una relación con una vivienda de la zona, según informó el Ministerio de Seguridad Pública este viernes.

Como parte de las diligencias, los oficiales coordinaron con la Fiscalía una inspección del inmueble. La revisión se realizó el jueves 5 de noviembre y estuvo a cargo de agentes de la PCD.

Durante el operativo, los agentes localizaron 100 paquetes de marihuana, cada uno con un peso aproximado de 565 gramos. En conjunto, representan unos 56,5 kilogramos de droga.

Además, las autoridades decomisaron 340 gramos adicionales de marihuana, distribuidos en varias bolsas, así como un arma de fuego, un cargador y 26 municiones.

Detenidos cuentan con antecedentes policiales

El Ministerio de Seguridad Pública identificó a los detenidos con los apellidos Zimmermann, Olivas y Araya. Los tres registran antecedentes por diferentes delitos.

De acuerdo con el reporte oficial, Zimmermann cuenta con antecedentes por transporte de drogas y portación ilegal de arma permitida.

Por su parte, Olivas registra antecedentes por robo y robo agravado, mientras que Araya, la mujer detenida durante el operativo, figura en expedientes por robo, resistencia y robo agravado.

Las tres personas quedaron a las órdenes del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica.