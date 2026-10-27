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Sucesos

OIJ siguió con dron a grupo de alias Chon mientras trasladaban cargamento de cocaína en Limón

Cabecilla investigado en Caso Portus intentó chocar vehículo de agentes que vigilaban movimiento de droga.

Vídeos de dron contenidos en el expediente del Caso Portus, documentan el trasiego de un cargamento de cocaína el 6/6/26, por miembros del grupo criminal de alias Chon.
Vídeos de dron contenidos en el expediente del Caso Portus, documentan el trasiego de un cargamento de cocaína el 6/6/26, por miembros del grupo criminal de alias Chon. Tomada del expediente
Christian Montero

Desde lo alto y como si se tratara del big brother, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, vigilaron los preparativos y traslado de una carga de cocaína que poseía un presunto cabecilla de la zona, identificado como Mario Delgado Sandí, alias Chon, detenido como parte del Caso Portus.

Con un dron, los agentes judiciales registraron todo el movimiento de carga y traslado de 93 paquetes de droga, que la organización de alias Chon movilizó el 6 de junio de este año desde Liverpool hasta el centro de Limón.

Como consecuencia de esa vigilancia, cuyos videos constan en el expediente judicial del que La Nación tiene copia, fue posible la intervención del vehículo cargado y el arresto de su conductor de apellidos Smith Gómez, quien permanece en prisión preventiva.