OIJ siguió con dron a grupo de alias Chon mientras trasladaban cargamento de cocaína en Limón

Desde lo alto y como si se tratara del big brother, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, vigilaron los preparativos y traslado de una carga de cocaína que poseía un presunto cabecilla de la zona, identificado como Mario Delgado Sandí, alias Chon, detenido como parte del Caso Portus.

Con un dron, los agentes judiciales registraron todo el movimiento de carga y traslado de 93 paquetes de droga, que la organización de alias Chon movilizó el 6 de junio de este año desde Liverpool hasta el centro de Limón.

Como consecuencia de esa vigilancia, cuyos videos constan en el expediente judicial del que La Nación tiene copia, fue posible la intervención del vehículo cargado y el arresto de su conductor de apellidos Smith Gómez, quien permanece en prisión preventiva.

El caso inició ese mismo día con una información confidencial que llegó al OIJ. Según el expediente, la agrupación liderada por Delgado Sandí, estaba aliada con miembros, en libertad, de la banda de Tonny Peña Russell, quienes, tras la caída de su líder, se rearmaron bajo el nombre de Los Diablos.

La fuente advirtió que el grupo tenía “un importante alijo de droga de tipo cocaína” y que “se disponen a realizar un trasiego hacia Limón centro” en un Nissan X-Trail gris.

Agentes del OIJ de Limón vincularon a nueve hombres con la movilización de un cargamento de cocaína, entre ellos alias Chon, líder de la estructura quien se aprecia en la imagen. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente Caso Portus)

Con esa alerta, los investigadores montaron una vigilancia en Liverpool y a eso de las 10 a. m. observaron que llegó a la vivienda de interés un Toyota Corolla negro en el que viajaba Delgado Sandí. Dos horas después llegó el Nissan del que bajó Smith Gómez y treinta minutos después, un sujeto “empezó a desanclar los asientos delanteros” del vehículo.

Nueve hombres volcando sacos

El legajo detalla que cerca de la 1 p. m., nueve personas empezaron la movilización de “sacos blancos conteniendo los paquetes con droga” desde una casa de seguridad, ubicada al costado este de la vivienda vigilada, hasta el carro.

Los paquetes fueron introducidos en el contrapiso del vehículo mientras otros miembros del grupo hacían “labores de vigilancia”. Minutos después llegó al sitio alias Chon, “proveniente de la estructura de seguridad en donde mantenían los sacos”.

Una vez cargado, el Nissan salió de Liverpool hacia el centro de Limón por la ruta 32. Alias Chon lo siguió en un Hyundai Tucson, blanco. En el recorrido entre la entrada de APM Terminal hasta Colina de Limón, detalla el informe, el Tucson “al notar la presencia policial, obstaculizó el paso a los investigadores, arrojando dicho vehículo contra la unidad policial, en reiteradas ocasiones”.

El expediente lo califica como un dato relevante, ya que el cabecilla detectó a los agentes antes de que el Nissan fuera interceptado.

Caso Portus

A las 13:30 del 6 de junio, los oficiales detuvieron el Nissan en la entrada de Pueblo Nuevo, en Colina de Limón. Al conductor, Smith Gómez, le encontraron bajo el asiento un arma de fuego 9 milímetros con un cargador de 15 municiones. Al notar “aspectos sospechosos que hacían presumir la existencia de un doble forro en el piso”, los agentes inspeccionaron el vehículo y hallaron 48 paquetes de clorhidrato de cocaína bajo el asiento del conductor y otros 45 debajo del sitio del acompañante.

El análisis del OIJ estimó que cada kilogramo rondaba los ¢2 millones en el mercado nacional y que, dosificado, el valor de cada paquete podía llegar a ¢4 millones e incluso ¢5 millones, lo que vuelve “totalmente lucrativa dicha actividad”.

En el expediente se consigna que para la carga y movimiento de la droga, Smith Gómez se encargó del traslado; un sujeto, Johnson Downs, alias Country, tuvo la “custodia y almacenamiento de la droga en su casa de habitación”, mientras se preparaba la salida, y alias Chon vigiló el recorrido.

Según la fuente anónima que contactó al OIJ, un sujeto Masís Duarte, apodado Billo, vinculado a la banda de Peña Russell, permanecía escondido en una de las viviendas administradas por Chon.

Víieos de dron, contenidos en el expediente del Caso Portus, documentan el trasiego de un cargamento de cocaína el 6/6/26, por miembros del grupo criminal de alias Chon. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente Caso Portus)

Estos hechos figuran entre las causas que componen el expediente del Caso Portus, por el que el 9 de octubre la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, junto con el OIJ de Limón, ejecutaron 80 allanamientos en la provincia del Caribe, Heredia y otras zonas del país.

Alias Chon fue detenido durante esa operación en su casa de Liverpool, que destaca entre otras viviendas por tener una piscina cuyos azulejos forman la figura de Pablo Escobar. La estructura es investigada por robo de contenedores, sustracción de combustible, tráfico de drogas, legitimación de capitales y dos homicidios.