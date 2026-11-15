OIJ detuvo a 12 sospechosos en Costa Rica durante operación contra material de abuso sexual infantil en 17 países

Una investigación sobre el intercambio de material de abuso sexual infantil mediante plataformas de mensajería permitió identificar a sospechosos en distintos países, entre ellos Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 12 personas en territorio nacional, entre ellas tres menores de edad, como parte de una operación internacional contra la distribución de material de abuso sexual infantil.

El operativo se desarrolló entre marzo y setiembre, con la participación de autoridades de 17 países. Según el OIJ, las acciones internacionales dejaron 95 personas detenidas y 127 órdenes de registro ejecutadas.

En Costa Rica, los agentes realizaron seis allanamientos y detenciones en vía pública en distintas localidades, entre ellas Pérez Zeledón, Desamparados, Turrialba, Cachí de Paraíso, Guácimo de Limón y Cervantes de Cartago.

Los detenidos en el país son nueve hombres de entre 20 y 33 años y tres menores de 14, 16 y 17 años, de acuerdo con el informe policial.

Grupo de mensajería reunía a más de 700 usuarios

Las investigaciones permitieron identificar un grupo de mensajería telefónica con más de 700 integrantes de diferentes países. Según el OIJ, este espacio presuntamente se utilizaba para intercambiar material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

A partir de las pesquisas, las autoridades lograron individualizar a usuarios costarricenses por su presunta participación en estos delitos.

Durante las intervenciones, los agentes decomisaron teléfonos celulares, cámaras, tabletas, discos duros y dispositivos USB. Estos equipos forman parte de los indicios recolectados durante la investigación.

El operativo en territorio nacional estuvo a cargo de la Oficina Central Nacional de Interpol San José y de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ.

Uno de los sospechosos detenidos por el OIJ durante los operativos contra la distribución de material de abuso sexual infantil en Costa Rica. (OIJ/Cortesía)

Operación internacional dejó 95 detenidos

El informe de Interpol, con sede en Lyon, Francia, detalló que la operación internacional permitió detener a 95 personas. Del total, el 89% corresponde a hombres y el 11% a mujeres.

Uno de los casos identificados ocurrió en Colombia, donde las autoridades rescataron a una aparente víctima menor de cinco años. También detuvieron a su padre como sospechoso de producir y comercializar material de abuso sexual infantil.

En Panamá, las autoridades capturaron al presunto administrador del grupo de mensajería utilizado para compartir ese contenido.

Por otra parte, en Argentina fue detenido un hombre acusado de sextorsión contra más de 260 niñas de diferentes países.

En Ecuador, los investigadores localizaron a un sospechoso que tenía más de 4.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

La operación contó con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Las 12 personas detenidas en Costa Rica quedaron a las órdenes del Ministerio Público.