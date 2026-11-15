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Sucesos

OIJ detuvo a 12 sospechosos en Costa Rica durante operación contra material de abuso sexual infantil en 17 países

Investigación internacional permitió identificar un grupo de mensajería con más de 700 usuarios. En total, las autoridades detuvieron a 95 personas

Parte de los dispositivos electrónicos decomisados por el OIJ durante los operativos contra la distribución de material de abuso sexual infantil en Costa Rica
Parte de los dispositivos electrónicos decomisados por el OIJ durante los operativos contra la distribución de material de abuso sexual infantil en Costa Rica. OIJ
Silvia Ureña Corrales