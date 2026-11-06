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Sucesos

OIJ confirma muerte de francesa, quien tenía un disparo en la cabeza

Hecho ocurrió en Cabo Velas, trabajador de la mujer encontró el cuerpo.

Las autoridades detectaron impactos de bala, lo que permitió descartar la hipótesis de un accidente de tránsito.
Un trabajador de una mujer de origen francés, fue quien alertó a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo que presentaba un impacto de bala en la cabeza. Reiner Montero
Christian Montero