OIJ confirma muerte de francesa, quien tenía un disparo en la cabeza

Una mujer de origen francés fue hallada sin vida en su casa, en Cabo Velas de Santa Cruz, la mañana de este viernes con un impacto de bala en la cabeza, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho trascendió a eso de las 8 a. m. cuando un empleado de la extranjera encontró el cuerpo dentro del inmueble y dio aviso a las autoridades mediante la línea de emergencias 911.

La víctima es de apellido Bourgeus, de 64 años.

Agentes del OIJ de Santa Cruz asumieron el caso como un posible homicidio, que habría ocurrido en el sitio conocido como Lomas de Matapalo, en Cabo Velas.

Agentes del OIJ de Santa Cruz, Guanacaste, atendieron el posible homicidio de una ciudadana francesa, ocurrido en Cabo Velas. Fotos con fines de ilustración. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La provincia más violenta

Con este caso, la cifra de homicidios a nivel nacional alcanza 709 víctimas, lo que representa 41 asesinatos menos que hace un año a la misma fecha, cuando había750; sin embargo; ahora Limón con 186 homicidios, supera a San José (183), como la provincia más violenta.

En el Caribe a esta misma fecha del 2025 ocurrieron 151 crímenes, lo que quiere decir que los de este año superan en 35 a los del año pasado. En San José a hoy, se reportan 183 homicidios, eso implica una baja de 74 hechos violentos al comparar ambos periodos.

En Guanacaste, si se suma el asesinato de la ciudadana francesa, los casos sumarían 75, mientras que al mismo periodo del año pasado hubo 67, o sea, ocho muertes violentas más.

El OIJ informó que el cuerpo de Bourgeus fue remitido a la Morgue Judicial, para determinar con certeza, mediante autopsia, la causa y manera de muerte.