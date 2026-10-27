Capturada sospechosa de asesinar con el frasco de una licuadora al estadounidense Marc Fleming

Autoridades judiciales capturaron este martes a una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, sospechosa de asesinar al estadounidense Marc Fleming, en Playas del Coco, Guanacaste, hace exactamente un mes, el 27 de setiembre anterior.

La detención, a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial, se registró en San Felipe de Alajuelita, al sur de San José, en un complejo de condominios.

La localizaron en la vivienda donde reside la abuela de su pareja sentimental. Según una fuente policial, llevaba cuatro días en ese sitio y, antes de ese día, se habría ocultado en Los Guido, en Desamparados.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

