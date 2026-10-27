Capturada sospechosa de asesinar con el frasco de una licuadora al estadounidense Marc Fleming

La detención, a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial, se registró en San Felipe de Alajuelita, al sur de San José, en un complejo de condominios.
La localizaron en la vivienda donde reside la abuela de su pareja sentimental. Según una fuente policial, llevaba cuatro días en ese sitio y, antes de ese día, se habría ocultado en Los Guido, en Desamparados.
Las imágenes de la presunta implicada trascendieron desde la misma semana en la que se conoció el crimen, al revisar las cámaras de vigilancia del edificio donde vivía el extranjero.
Videos muestran a Ortiz saliendo agitada del condominio de lujo donde residía Fleming. Volteó su rostro hacia la cámara que la grababa; pues parecía percatarse de ello.
Las pesquisas apuntan a que ambos permanecieron juntos durante unas dos horas en el apartamento N465, ubicado en el sexto piso del edificio, luego de que ella llegara con el extranjero en el vehículo Ford que le pertenecía a ese último.
Cuando ella salió del complejo, el estadounidense ya estaba muerto.
Después de salir de la torre, la mujer y otra sospechosa, ya detenida, de apellidos Zeledón Abarca, ingresaron a una soda, donde permanecieron durante unos minutos. Luego abordaron un vehículo y salieron de la zona.
Ortiz habría utilizado una tarjeta de crédito de Fleming en comercios de Flamingo y otros puntos de Guanacaste, en el trayecto hacia el Valle Central. Entre las grabaciones recopiladas por el OIJ figura la de una cámara de un cajero automático.
Los agentes judiciales también obtuvieron grabaciones de comercios en las que se observa a la mujer caminar por el bulevar de Playas del Coco.
Otros detalles
El 16 de octubre pasado, el OIJ logró ubicar el inmueble donde reside Ortiz, en La Capri de Desamparados, pero al momento del allanamiento, la mujer ya no estaba.
Marc Fleming, oriundo de California, había adquirido el apartamento donde fue asesinado apenas en marzo de este año. El precio mínimo de una propiedad en ese complejo ronda los $300.000 (más de ¢133 millones), cuyos propietarios son, casi en su totalidad, extranjeros.
Los registros migratorios indican que Fleming había salido de Costa Rica el 21 de setiembre y regresó el 24, procedente de Nicaragua. Tres días después, ocurrió el ataque que investiga la sede de la Policía Judicial de Liberia.