OIJ busca a sicario que asesinó a joven cerca de plaza de fútbol en Quepos

Un sicario a bordo de una motocicleta llegó hasta las inmediaciones de una cancha de fútbol en Quepos y asesinó de múltiples disparos a un joven de 19 años.
El hecho, por el que ahora agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, buscan al sospechoso, ocurrió el 16 de febreo de este año en la comunidad de La Inmaculada.
El ofendido es de apellido Alfaro y según la información recopilada durante las pesquisas, ese día, aproximadamente a las 5:00 p.m., el joven se encontraba en vía pública, cerca de la plaza de fútbol de la localidad, donde conversaba con varias personas.
Minutos después llegó al sitio el agresor, descendió del vehículo de dos ruedas y disparó en múltiples ocasiones contra la víctima. Luego de eso, abordó nuevamente la moto y huyó por las calles internas de La Inmaculada.
Como parte de las diligencias de investigación, los agentes judiciales rastrearon y analizaron imágenes captadas por cámaras de seguridad, con las que lograron establecer la ruta que habría seguido el pistolero.
Los registros analizados permitieron determinar que el sujeto ingresó a la comunidad de La Inmaculada, donde se le perdió el rastro, sin que se observara su salida de la localidad.
El requerido por la justicia es de contextura delgada y tez trigueña clara. Al momento de los hechos, vestía una camiseta gris de manga larga con gorro, pantalón camuflado y portaba tenis negros.
Además, el día del homicidio se desplazaba en una motocicleta roja, con manivela amarilla, careta negra y guardabarros delantero negro.
Cualquier persona que tenga información que ayude a identificar y ubicar al pistolero, puede comunicarla de forma confidencial y gratuita a la línea 800-8000-OIJ.
También puede enviar un mensaje al Whatsapp: 8800-0645.