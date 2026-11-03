OIJ busca a sicario que asesinó a joven cerca de plaza de fútbol en Quepos

Un sicario a bordo de una motocicleta llegó hasta las inmediaciones de una cancha de fútbol en Quepos y asesinó de múltiples disparos a un joven de 19 años.

El hecho, por el que ahora agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, buscan al sospechoso, ocurrió el 16 de febreo de este año en la comunidad de La Inmaculada.

El ofendido es de apellido Alfaro y según la información recopilada durante las pesquisas, ese día, aproximadamente a las 5:00 p.m., el joven se encontraba en vía pública, cerca de la plaza de fútbol de la localidad, donde conversaba con varias personas.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

