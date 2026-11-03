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Sucesos

OIJ busca a sicario que asesinó a joven cerca de plaza de fútbol en Quepos

Hecho ocurrió en febrero de este año.

Si reconoce a este hombre denúncielo a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645. Es requerido por un asesinato ocurrido en febrero en La Inmaculada de Quepos.
Si reconoce a este hombre denúncielo a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645. Es requerido por un asesinato ocurrido en febrero en La Inmaculada de Quepos. Cortesía
Christian Montero

Un sicario a bordo de una motocicleta llegó hasta las inmediaciones de una cancha de fútbol en Quepos y asesinó de múltiples disparos a un joven de 19 años.

El hecho, por el que ahora agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, buscan al sospechoso, ocurrió el 16 de febreo de este año en la comunidad de La Inmaculada.

El ofendido es de apellido Alfaro y según la información recopilada durante las pesquisas, ese día, aproximadamente a las 5:00 p.m., el joven se encontraba en vía pública, cerca de la plaza de fútbol de la localidad, donde conversaba con varias personas.