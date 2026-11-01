Mujer afirma que conductor la agredió tras molestarse porque a ella le cedieron el paso en Cartago; empresa del señalado anuncia medidas internas
Según el testimonio de la mujer difundido en redes sociales, el sujeto se acercó a su ventana y supuestamente la golpeó en el rostro; Productos Kitty, donde labora el conductor, activó protocolos internos
Una maniobra para ceder el paso en carretera derivó en una denuncia pública por una presunta agresión contra una mujer en Cartago. La conductora afirmó que otro automovilista reaccionó de manera violenta luego de que un vehículo le permitiera incorporarse a la vía.
El caso fue expuesto mediante una publicación compartida el 31 de octubre a las 9:36 a. m. por la página Comunidad Waze CR, espacio donde se detalló la versión de la denunciante.
De acuerdo con el relato publicado, el hombre habría lanzado una lata de cerveza contra su automóvil para luego agredirla físicamente; además, la mujer sostuvo que en el automotor del sujeto viajaba un menor de edad.
De acuerdo con lo expresado por la afectada, el hecho ocurrió cerca de unas canchas sintéticas de fútbol 5, antes del semáforo de la estación de servicio Metropolitano, en las inmediaciones del Polideportivo de Cartago.
Según la narración de la conductora, el sujeto habría intentado colisionar su vehículo contra el de ella y le hizo señas ofensivas.
En el video difundido se observa el momento en que el individuo desciende de su automóvil, se acerca a la ventana de la mujer y, presuntamente, le propina un golpe en el rostro.
La publicación incluye además fotografías posteriores compartidas por la afectada, en las que muestra marcas de enrojecimiento en la mejilla, señalando haber recibido golpes en la cara y la cabeza. La mujer añadió que el conductor aparentemente se encontraba en estado de ebriedad.
En el material audiovisual compartido en redes sociales se observa al hombre portando una camiseta de la marca Productos Kitty, empresa que emitió un pronunciamiento sobre lo ocurrido esa misma noche, a las 10:53 p. m., a través de sus plataformas digitales.
Productos Kitty anuncia medidas internas
Mediante un comunicado oficial, Productos Kitty confirmó que la persona señalada en la denuncia forma parte de sus colaboradores y expresó su rechazo ante cualquier manifestación de violencia, acoso y agresión.
La compañía detalló que activó su protocolo interno con el fin de definir las acciones correspondientes respecto al trabajador involucrado, aunque no especificó el tipo de medidas ni si el empleado continuará en su puesto.