Mujer afirma que conductor la agredió tras molestarse porque a ella le cedieron el paso en Cartago; empresa del señalado anuncia medidas internas

Una maniobra para ceder el paso en carretera derivó en una denuncia pública por una presunta agresión contra una mujer en Cartago. La conductora afirmó que otro automovilista reaccionó de manera violenta luego de que un vehículo le permitiera incorporarse a la vía.

El caso fue expuesto mediante una publicación compartida el 31 de octubre a las 9:36 a. m. por la página Comunidad Waze CR, espacio donde se detalló la versión de la denunciante.

De acuerdo con el relato publicado, el hombre habría lanzado una lata de cerveza contra su automóvil para luego agredirla físicamente; además, la mujer sostuvo que en el automotor del sujeto viajaba un menor de edad.

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