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Sucesos

Motociclista muere tras chocar contra camión de bomberos

El accidente ocurrió la tarde del viernes en la carretera que comunica Liberia con Guardia, en Guanacaste

La víctima conducía una motocicleta cuando chocó contra un camión de bomberos. (Foto con fines ilustrativos)
La víctima conducía una motocicleta cuando chocó contra un camión de bomberos. (Foto con fines ilustrativos) Gesline Anrango W
Silvia Ureña Corrales

Un hombre de apellido Valles, de 33 años, murió la tarde de este viernes 30 de octubre en un accidente de tránsito ocurrido en Liberia, Guanacaste, luego de que la motocicleta en la que viajaba colisionó contra un camión de bomberos.

El accidente se registró aproximadamente a las 3 p. m., en la carretera que comunica Liberia con Guardia, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades judiciales, Valles conducía una motocicleta cuando chocó contra un camión de bomberos.