AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Laura Fernández y Rodrigo Chaves amplían hasta el 2031 decreto de emergencia por temporal en el Caribe de 2021

La prórroga abarca 14 cantones de Alajuela, Cartago, Heredia y Limón. El decreto fue emitido por el gobierno de Carlos Alvarado en julio de 2021

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
Laura Fernández y Rodrigo Chaves amplían por cinco años emergencia nacional por temporal en el Caribe de 2021. Rafael Pacheco Granados
Sebastián Sánchez