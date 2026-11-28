Tres juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago concedieron este viernes 27 de noviembre la extradición a Estados Unidos del exoficial de la Fuerza Pública Michael Corella Amador, alias de Rojo, así como de otros tres hombres luego de resolver los recusos de apelación presentados por los abogados de los extraditables.

EE. UU. les imputa presuntos delitos de narcotráfico internacional, según la causa 25-000129-0016-PE.

Los otros tres extraditables son William Iván Ramírez Arguedas, alias Kimba; Greivin Gerardo Castro Muñoz, conocido como Lalo o Precioso; y Jorge William Cordero Obregón, alias Candado, Pallín o El Gordo.

La resolución “concede la extradición” solicitada por el gobierno de Estados Unidos por los cargos de la acusación formal presentada el 31 de julio de 2020 en el Tribunal de Distrito, Distrito Sur de California. Los requieren “para ser enjuiciados en dicho país”.

La DEA sostiene que alias Rojo y tres hombres más conformaron una organización que trasegó cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos, por vía marítima, aérea y terrestre. (Redes sociales/Redes sociales)

El Tribunal le dio a Estados Unidos dos meses, desde la notificación, para brindar “expresa y formal promesa” de que, si hay una condena, los costarricenses no serán juzgados por un hecho anterior distinto ni sometidos a sanciones diferentes a las del delito.

Los cuatro fueron detenidos el 18 de octubre de 2025. A Rojo lo arrestaron en la Delegación de Fuerza Pública de Coto Brus, donde trabajaba. Lo sacaron esposado y escoltado por colegas de la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

La investigación contra los sospechosos la efectuó la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Según la agencia, los cuatro habrían conformado una organización que trasegó cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos, por vía marítima, aérea y terrestre.

Castro Muñoz y Ramírez Arguedas serían parte de Los Mosca, una banda afincada en Coto Brus. El Ministerio Público los vincula con el decomiso de más de tres toneladas de droga entre 2017 y 2020.

Oficiales de la Policía de Control de Drogas y de la Unidad Especial de Apoyo detuvieron en octubre de 2025 a Michael Corella Amador, alias Rojo. (Cortesía/Cortesía)

Según las pesquisas, los imputados usaban aeronaves en pistas clandestinas del Pacífico central, además de barcos y furgones. El Tribunal del Distrito Sur sostiene que la organización coordinaba el transporte y almacenamiento de cocaína recibida de buques desde Golfito. Uno de sus centros de operaciones estaba en San Vito de Coto Brus, el mismo cantón donde trabajaba alias Rojo.

Al parecer el exoficial incursionó en la parte logística del grupo criminal, verificando cargamentos y reportando movimientos. Con el tiempo, decidió independizarse y adquirir sus propios alijos para redistribuirlos a grupos de Guatemala. El expediente de su extradición lo relaciona con el narcotráfico en la zona sur desde hace casi 10 años.

Un informe de inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública, que reveló La Nación, señala que al menos diez oficiales de la Fuerza Pública serían cercanos a Corella. Algunos habrían sido “reclutados” por él y trabajaban a su lado como “socios”, para ejecutar “cobronazos por droga”. Tras su detención, el informe advierte que otros oficiales podrían buscar “hacerse del cargo o puesto que este ocupaba”.

Extradiciones diferidas

La extradición de Ramírez Arguedas, Castro Muñoz y Cordero Obregón se concedió “de forma diferida” y queda condicionada a que, “de previo a la entrega material”, se resuelva en definitiva la causa penal que enfrentan en Costa Rica.

El Tribunal de Apelación autorizó que previo a la entrega de los costarricenses a la justicia norteamericana, quienes tengan hijos menores de edad deben contar con un espacio para despedirse de ellos.

La justicia estadounidense también debe prometer que no habrá “tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes” y que no se aplicará pena de muerte ni cadena perpetua. Si se impusiera esta última, se conmutará por una sanción inferior, y la pena “no podrá superar los cincuenta años de cárcel”.

En el caso de Corella, una vez cumplidas esas promesas “se ordena conceder su extradición”. Si Estados Unidos no se hace cargo de él en los dos meses posteriores al vencimiento del primer plazo, “se pondrá en libertad”, según el artículo 13 inciso 3 del Tratado de Extradición entre ambos países.