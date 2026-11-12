AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Joven madre de 6 menores fue asesinada de múltiples disparos en una barbería de Purral

Niño de cinco años hijo de la víctima presenció asesinato, PANI da apoyo emocional a los menores.

Angie Francini Loría Araya, una joven madre de seis menores entre uno y 17 años, fue asesinada dentro de una barbería en Purral de Goicoechea. Un niño de 5 años, hijo de la víctima, presenció el homicidio.
Angie Francini Loría Araya, una joven madre de seis menores entre uno y 17 años, fue asesinada dentro de una barbería en Purral de Goicoechea. Un niño de 5 años, hijo de la víctima, presenció el homicidio. Cortesía
Christian Montero