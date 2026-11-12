Joven madre de 6 menores fue asesinada de múltiples disparos en una barbería de Purral

Angie Francini Loría Araya, una vecina de Purral de Goicoechea, fue asesinada la tarde de este miércoles tras recibir múltiples disparos mientras estaba en una barbería junto a uno de sus hijos de cinco años.

El asesinato ocurrió en ese distrito a eso de las 3:45 p. m. y según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), otra mujer fue trasladada a un centro médico ya que al intentar refugiarse de los disparos, se cayó y sufrió un golpe en la cabeza. La afectada fue reportada en condición estable.

La víctima mortal tenía 30 años y era madre de seis menores, de entre uno y 17 años. Trascendió que Loría fue investigada por la venta de drogas, por lo que la principal línea de investigación en este caso sería un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico local.

Una cámara instalada cerca de la barbería donde fue asesinadad una joven madre, en Purral de Goicoechea, captó el momento en el que el sicario, vestido de negro, cometió la agresión. (Captura de /Foto: captura de pantalla)

De acuerdo con el reporte de la Policía Judicial, “dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta pasaron por el lugar y al parecer el acompañante habría realizado varios disparos impactando a la mujer quien falleció en el lugar”. En el sitio, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos.

No obstante, la cámara de un local cercano que captó la acción criminal muestra a un individuo vestido de negro que llegó en una moto, accionó el arma de fuego en repetidas ocasiones y huyó del sitio a toda prisa.

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El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), informó de que al conocer el incidente, enviaron personal de la oficina de Guadalupe para dar contención a los hijos de la ofendida y coordinaron con un centro hospitalario la valoración médica de los menores, en particular del que presenció el asesinato de su mamá.

Rodolfo Meneses, abogado del PANI, detalló que “una profesional en psicología está dando la contención y se brindará atención especializada en trauma, se están valorando recursos familiares para su ubicación o protección en otra alternativa”.

Hasta este miércoles el OIJ reportó el homicidio de 65 mujeres a nivel nacional, por lo que el asesinato de la joven madre de Purral sería el caso número 66, lo que supone una diferencia de ocho casos con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 74 muertes violentas de mujeres.

Zona de violencia

Poco más de ocho horas después del crimen de Loría Araya, se reportó un nuevo hecho violento en ese mismo distrito. El reporte del OIJ precisa que pasadas las 11:00 p. m., un menor de 17 años fue atacado con un arma de fuego.

Al adolescente lo trasladaron hasta la Clínica de Coronado donde minutos más tarde lo declararon fallecido.

La agresión ocurrió en el sitio conocido como Los Cuadros de Purral, cuando el menor “se encontraba en vía pública y supuestamente es abordado por un masculino, el cual, sin mediar palabra alguna y por razones que se investigan, le habría disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

El ofendido recibió impactos de bala en el rostro, el cuello y las extremidades . Pese a que lo llevaron en un vehículo particular hasta el centro médico, el esfuerzo fue insuficiente.

Otro adolescente pero de 16 años, fue detenido como sospechoso de cometer el crimen y permanece a la orden de la Fiscalía Penal Juvenil de Goicoechea.