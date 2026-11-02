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Sucesos

Joven de 19 años muere baleado y otro resulta herido en Valle La Estrella de Limón

Ataque en vía pública cobró la vida de joven de 19 años y dejó a otro de 20 herido en la cabeza

En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
Un joven de 19 años falleció y otro de 20 resultó herido tras un ataque armado en Valle La Estrella en Limón. Imagen con fines ilustrativos. Archivo LN
Marianela Arias Vilchez

Un joven de 19 años falleció y otro de 20 resultó herido la noche de este domingo, luego de que dos hombres en motocicleta les dispararan en múltiples ocasiones en Valle La Estrella de Limón.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso fue reportado a las 9:40 p. m. Ambas personas se encontraban en la vía pública cuando fueron abordadas por los agresores.

El fallecido fue identificado con el apellido Espinoza. Este presentaba impactos de bala en el tórax y la espalda y murió en el sitio del ataque.