Joven de 19 años muere baleado y otro resulta herido en Valle La Estrella de Limón

Un joven de 19 años falleció y otro de 20 resultó herido la noche de este domingo, luego de que dos hombres en motocicleta les dispararan en múltiples ocasiones en Valle La Estrella de Limón.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso fue reportado a las 9:40 p. m. Ambas personas se encontraban en la vía pública cuando fueron abordadas por los agresores.

El fallecido fue identificado con el apellido Espinoza. Este presentaba impactos de bala en el tórax y la espalda y murió en el sitio del ataque.

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