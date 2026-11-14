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Sucesos

Jean Franco habría enseñado a otro acusado cómo apuñalar a uno de los primos en bar Dude’s, según relata testigo

La mujer que declaró este viernes ante el tribunal trabajó como salonera en el bar Dude’s, donde fueron asesinados Carlos y Jorge Barboza

El Tribunal de Juicio de Heredia advirtió que está prohibido divulgar imágenes de los acusados en el juicio por el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, ocurrido en el bar Dude's de Heredia, en febrero del 2025.
El Tribunal de Juicio de Heredia advirtió que está prohibido divulgar imágenes de los acusados en el juicio por el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca. Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja
Natalia Vargas