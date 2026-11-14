Jean Franco habría enseñado a otro acusado cómo apuñalar a uno de los primos en bar Dude’s, según relata testigo

Una testigo de apellido Ramos relató este viernes, durante el juicio, cómo se habría gestado y ejecutado el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, conocido como Bam Bam, en el bar Dude’s, en el centro de Heredia.

La mujer comenzó a trabajar como salonera en ese negocio el 7 de febrero del 2025, un día después de los homicidios. Aunque no estuvo en el bar la noche de los hechos, reconstruyó lo ocurrido a partir de los relatos de dos personas que sí estuvieron allí.

Además, mantuvo comunicaciones directas con Gaudy Póstome Téllez, novia de Jean Franco Segura Gómez, administrador del bar y señalado por el Ministerio Público como presunto artífice de los asesinatos.

Póstome se sometió a un procedimiento abreviado y acordó con la Fiscalía una pena de dos años de cárcel, tras aceptar cargos por favorecimiento real.

Jorge Barboza y Carlos Barboza fueron asesinados dentro del bar Dude´s, en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Este viernes, Ramos afirmó que, antes del crimen, mantenía una estrecha amistad con José Abraham Palacios García, uno de los encargados de seguridad del bar Dude’s y hoy imputado en la causa. También indicó que, al menos un mes antes de los homicidios, mantuvo cercanía con Erick Dionisio Rodríguez Pastrán (Cali), otro de los acusados.

La mañana del 7 de febrero, Ramos contactó a Erick, como lo hacía habitualmente. Él le dijo que estaba en el hospital. Cuando lo visitó, notó que su amigo cambió al menos dos veces la versión sobre una herida que tenía en una mano: primero la atribuyó a un accidente y luego le contó que se había cortado con un vidrio durante una pelea ocurrida la noche anterior en el bar Dude’s.

“Sentí que él me mintió. Lo vi con temor”, dijo ella.

Jean Franco Segura Gómez es el principal sospechoso de orquestar y ejecutar el homicidio de los primos. (OIJ/OIJ)

Esa misma noche, Ramos se presentó a su primer día de trabajo en el bar. Relató que, apenas llegó, percibió “una tensión fea... Una vibra fea”. Recordó haber visto al administrador del negocio, Jean Franco, a su hermano y a un tercer hombre bajar al sótano y permanecer allí durante unos 15 minutos.

El establecimiento, dijo, estaba totalmente desacomodado, el piso pegajoso y varias personas limpiaban con cloro. Cuando terminaron, encendieron las luces de fiesta, pusieron música y el bar operó con normalidad esa noche.

Antes del allanamiento en Dude’s, Ramos visitó a Erick en su casa. Para entonces ya se hablaba de la desaparición de los primos y de lo que pudo haber ocurrido la noche del 6 de febrero.

Erick le contó que llegó al bar con unos amigos en una motocicleta. Allí estuvieron tomando y jugando, pero en determinado momento de la noche “se armó un pleito” entre los primos y otro hombre que los acompañaba.

Los primos estuvieron al menos seis días desparecidos antes que los agentes del OIJ hallaran sus cuerpos en una fosa en el sótado del bar Dude´s. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

“¿A quién cree que está amenazando?”

Erick no le relató mucho más sobre lo ocurrido antes de que escuchara un fuerte altercado.

“Volvió a ver y Jean Franco estaba golpeando a Bam Bam (Jorge). Bam Bam cayó al suelo y Jean Franco lo comenzó a apuñalar. Jean Franco había pedido un cuchillo y Palacios fue el que se lo pasó”, relató Ramos sobre lo que le contó su amigo.

En ese momento, cuando Jorge era víctima de la golpiza, el ahora imputado Kirk Bravo Díaz se habría levantado de la silla en la que estaba. Al parecer, tomó un cuchillo y se dirigió hasta la barra, donde Carlos se había quedado dormido. Según el relato, Bravo lo apuñaló por la espalda.

El bar Dude´s operaba a 25 metros de la Universidad Nacional, en el centro de Heredia. ( Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Lo habría atacado una primera vez, pero Jean Franco intervino de inmediato para decirle que así no se hacía. La testigo narró que el administrador del bar hizo una pausa para enseñarle a Kirk cómo debía acuchillar a Carlos. Luego, Kirk continuó apuñalando al ahora fallecido en el cuello.

Para entonces, Erick estaba sentado con sus amigos en una mesa de la zona VIP del bar, desde donde observaba lo que ocurría con los primos. Según su relato, Jean Franco se levantó y, bajo amenaza, los obligó a participar en el homicidio.

“¿Ustedes qué? Aquí participamos todos. O están a favor o están en contra, si no, los muertos no van a ser solo dos”, contó Erick que les dijo Jean Franco.

Ramos afirmó que otro hombre que estuvo en el bar esa noche le corroboró esa versión. Este sujeto no figura como imputado en la causa, sino como testigo del juicio.

El hombre le dijo que desconocía qué había iniciado la disputa entre Jean Franco y Jorge Humberto. Antes de que comenzaran los golpes y las puñaladas, solo escuchó al administrador decirle a uno de los primos: “¿A quién cree que está amenazando?”

Tras los asesinatos, según la versión que este testigo dio a Ramos, Jean Franco dijo: “Tenía un montón de tiempo de no hacer esto”. Ramos aclaró ante el tribunal que se refería a matar.

Comunicación con Gaudy

Ramos también contó que, después del homicidio de los primos, mantuvo comunicación con Gaudy por medio de WhatsApp y Messenger.

Según dijo, Póstome la contactó una primera vez desde un número nicaragüense para pedirle que le comunicara a Erick que “estuviera tranquilo, que él no tenía la culpa, que no había hecho nada, que lo iban a ayudar”.

Sin embargo, aseguró que Gaudy cambió su discurso después de que aparecieron los cuerpos de los primos, enterrados en una fosa en el sótano del bar.

Esta vez la contactó por Messenger para decirle que Erick sí había matado a los primos y que José Abraham Palacios también habría participado. Según recordó Ramos, Gaudy le pidió que “no hablaran porque si hablaban, se iban todos en la tira”.

Gaudy fue detenida junto a Jean Franco el 25 de febrero del 2025 en Nicaragua, país al que ambos huyeron después del crimen.