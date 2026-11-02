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Sucesos

Incendio en restaurante de City Mall en Alajuela: Bomberos confirman que el fuego fue controlado

El Cuerpo de Bomberos confirmó que la emergencia fue controlada y que no se registraron personas lesionadas

Incendio en Muebleria Desamparados
El Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en el sistema de extracción de humo de un restaurante de City Mall, en Alajuela. La emergencia fue controlada y no se reportaron heridos. Alonso Tenorio
Silvia Ureña Corrales

Un incendio en un restaurante ubicado en el área de comidas de City Mall, en Alajuela, se registró la tarde de este lunes 2 de noviembre. El fuego se originó en el sistema de extracción de humo del establecimiento, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El incidente se reportó a las 4:19 p. m., específicamente en el área de comidas del establecimiento comercial. La emergencia requirió la movilización de unidades de las estaciones de Bomberos de Alajuela y Heredia.

Tras la intervención de los equipos de emergencia, las autoridades confirmaron que el fuego quedó controlado y que no se registraron personas heridas.