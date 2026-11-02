Incendio en restaurante de City Mall en Alajuela: Bomberos confirman que el fuego fue controlado

Un incendio en un restaurante ubicado en el área de comidas de City Mall, en Alajuela, se registró la tarde de este lunes 2 de noviembre. El fuego se originó en el sistema de extracción de humo del establecimiento, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El incidente se reportó a las 4:19 p. m., específicamente en el área de comidas del establecimiento comercial. La emergencia requirió la movilización de unidades de las estaciones de Bomberos de Alajuela y Heredia.

Tras la intervención de los equipos de emergencia, las autoridades confirmaron que el fuego quedó controlado y que no se registraron personas heridas.